Накладные ресницы и нюдовая помада: какие вещи в женском макияже больше всего раздражают мужчин

Макияж — это не просто часть ухода за собой для многих женщин. Это обязательный ритуал, возможность самовыражения, то, без чего они не мыслят жизни. Но что думают обо всем этом мужчины? Оказывается, их отношения к женщинам, способным при помощи макияжа полностью менять свою внешность, далеко не положительное. Вот что больше всего раздражает мужчин в женском макияже. Возьмите себе на заметку и не испытывайте терпение своей второй половины.

Яркая и нюдовая помада

Многие парни не выносят, когда женщина носит суперяркую губную помаду. Они боятся испортить ее при поцелуе или нечаянном касании. К тому же, им не хочется, чтобы любимая девушка выглядела, как раскрашенная кукла. По опросам более 57% мужчин не считают ярко-красную помаду на свидании привлекательной. Они говорят, что «это слишком вызывающе» и сильно раздражает.

Также мужчины не видят смысла в макияже, таком как нюдовая помада. Для многих женщин это попытка выглядеть более естественно, а также сделать губы более выразительными. Однако кажется, что парни просто не понимают смысла чего-то, что сливается с вашим лицом. Если ваша нюдовая помада действительно хорошо сочетается с тоном кожи, то мужчины могут быть неприятно удивлены, обнаружив ее на ваших губах.

Неравномерное нанесение тона

Большинству женщин знаком стресс, связанный с выбором идеального оттенка тонального крема для их тона кожи. Если учесть, что он меняется летом и зимой, это сбивает с толку. Часто из-за неправильно подобранного крема получается резкое различие между цветом лица и остального тела. В области шеи это особенно заметно. И мужчин это сильно раздражает, если не сказать больше.

Многие парни признаются, что ненавидят, когда у женщины видно, где макияж заканчивается под подбородком. Из-за этого дамы выглядят так, будто их лица и шеи окрашены в разные цвета. Конечно, мужчины обычно не понимают сложностей макияжа и всей работы, связанной с созданием однотонного лица. Однако вы должны стараться правильно растушевывать крем, если не хотите вывести из себя любимого мужчину.

Сильно накрашенные брови

Есть один специфический компонент макияжа, который действительно смущает и раздражает парней — это слишком сильно накрашенные брови. Мало того, что они боятся стереть их при касании, так это еще и выглядит неестественно и отталкивающе. Но, с другой стороны, слишком тонкие, выщипанные брови мужчинам тоже не нравятся. Эта часть лица, по их мнению, должна оставаться максимально натуральной.

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Темный макияж глаз

Большинство женщин понимают и ценят эффект дымчатых глаз и хотя бы раз в жизни пробовали его. Тем не менее, мужчины склонны думать, что это пугающе и некрасиво. Причем, интересна одна особенность. Когда парни видят женщину с темным макияжем в приложении для знакомств, они проявляют на 139% больше интерса. Но при свидании «вживую» мужчины считают такой макияж не слишком привлекательным, отталкивающим.

Конечно, тени и тушь — отличный способ сделать ресницы длиннее и гуще и привлечь внимание к глазам. Тем не менее, это палка о двух концах. Может быть неловко, когда парень укажет, что ваш макияж потек. Да, это будет полное фиаско. Темные веки вокруг глаз очень заметны и выглядят так, как будто женщина нездорова, истощена. Это никогда не выглядит привлекательным. По сути, когда ваши глаза покрыты темным макияжем, парни не хотят связываться с вами, избегая проблем.

Контурный макияж

Контуринг — одна из многих тенденций красоты, начатых семьей Кардашьян. Женщины сначала наносят разноцветные полосы по всему лицу, а затем растушевывают их, получая более высокие скулы и более четкую линию челюсти. Такой эффект не нравится в итоге не только парням, но и профессиональным визажистам.

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Специалисты против этой тенденции контурирования, потому что в итоге на лицо попадает неимоверное количество тонального крема. Мужчинам не нравится столько макияжа на женском лице. Это к тому же доставляет проблему самим женщинам — от вероятного раздражения до серьезных аллергических реакций.

Размазывание косметики по подушке

Как хорошо известно большинству женщин, иногда макияж просто размазывается, даже если вы использовали отличный закрепляющий спрей. Это может быть неизбежным время от времени, но это не делает этот эффект менее раздражающим. Некоторым женщинам именно по этой причине проще вообще не пользоваться косметикой, чем потом «облажаться» перед любимым мужчиной.

Парни думают об этом так же — лучше никакого макияжа, чем размазанный по постели и одежде. От этого образ женщины становится неидеальным, макияж легко стирается с кожи, отбивая у мужчины охоту целовать, прикасаться и приближаться к ней. Когда макияж стирается, он делает все вокруг грязным, а этого никто не хочет.

Перебор с косметикой

Парни терпеть не могут чувствовать себя обманутыми. Нередко женщины выглядят совершенно по-другому, когда с них смывается макияж. Это, своего рода, обман, попытка предстать перед мужчиной в ином свете. Если вы хотите доставить удовольствие мужчине, или не наносите много макияжа, или используйте спрей для жесткой фиксации. Если вы слишком перестараетесь с макияжем, мужчины будут не в восторге от этого.

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Хотя большинство мужчин утверждают, что предпочитают «естественный» вид, для его достижения женщине нередко нужно много работать. Именно поэтому тенденция «макияжа без макияжа» стала такой популярной. В любом случае, полностью изменять свое лицо при помощи косметики не стоит. Мужчина все равно увидит разницу после того, как вы умоетесь. И от того, насколько велика она будет, зависит будущее ваших отношений.

Накладные ресницы

Хорошая пара накладных ресниц может вывести ваш образ на совершенно новый уровень. В них вы будете выглядеть совершенно по-другому, но именно в этом и может быть проблема. Возвращаясь к вышесказанному, мужчина не будет в восторге от того, что его женщина после снятия макияжа видоизменилась до неузнаваемости.

Причина, по которой парням не нравятся «негабаритные ресницы», заключается в том, что они слишком длинные и делают женщин «похожими на жирафов». В своей неприязни к накладным ресницам все парни солидарны. Мнение мужчин о таких ресница звучит просто: они слишком заметны, неестественны и выглядят «кукольно». Парней всегда раздражает, когда макияж на женщине легко заметить.

Слишком яркие румяна

Румяна – обязательный атрибут большинства женских косметичек. Это быстрый способ выглядеть кокетливо, даже если вы еще не пили утренний кофе. Некоторые формулы румян более прозрачные и легко наносятся, в то время как другие выглядят более смелыми. Но мужчины не находят яркий румянец привлекательным.

Они говорят, что с яркими скулами девушки похожи на клоунов. При этом, малое количество розового цвета на щеках женщины действительно выглядит сексуально. Чем естественнее этот эффект будет, тем лучше. Все должно выглядеть так, будто женщина только что пришла с улицы в холодный день или только что закончила пробежку. В общем, мужчинам не нравится видеть слишком много румян на лице любимой.

В целом, меньше значит больше, поскольку парни ненавидят, когда макияж заставляет их девушку выглядеть по-другому. Мужчины часто терпеть не могут, когда женщина все сплошь покрыта макияжем и не выглядит естественной, хотя есть много других вещей, которые мужчины не любят, когда дело доходит до макияжа. На самом деле, они просто склонны настороженно относиться к этому в целом. Если вы не источаете красоту изнутри, никакое количество макияжа не сможет это скрыть.