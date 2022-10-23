 

Военный самолет упал на дом в Иркутске: что известно о трагедии

23.10.2022, 15:02, Разное
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Крушение произошло во время тренировочного полета, который был выполнен с территории авиазавода, расположенного неподалеку. Как сообщает “Царьград”, самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино.

Факт падения борта подтвердили в областном МЧС. Площадь пожара на месте крушения достигает 200 квадратных метров, по данным RT. При этом отмечается, что на борту не было боеприпасов.

К счастью, в доме, на который рухнул Су-30, не было людей. Правда, погибшие все равно есть – пилоты, выполнявшие учебный полет, не успели катапультироваться.

Сейчас на месте крушения самолета работают поисково-спасательные бригады МЧС. В распоряжении телеканал “360” появились кадры с места трагедии.


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