Военный самолет упал на дом в Иркутске: что известно о трагедии

Крушение произошло во время тренировочного полета, который был выполнен с территории авиазавода, расположенного неподалеку. Как сообщает “Царьград”, самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино.

Факт падения борта подтвердили в областном МЧС. Площадь пожара на месте крушения достигает 200 квадратных метров, по данным RT. При этом отмечается, что на борту не было боеприпасов.

К счастью, в доме, на который рухнул Су-30, не было людей. Правда, погибшие все равно есть – пилоты, выполнявшие учебный полет, не успели катапультироваться.

Сейчас на месте крушения самолета работают поисково-спасательные бригады МЧС. В распоряжении телеканал “360” появились кадры с места трагедии.