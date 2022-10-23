Исторический момент для Китая и остального мира — Си идёт на третий срок

По итогам XX съезда Коммунистическая партия Китая подтвердила, что её действующий председатель сохранит свои полномочия. Более того, в теории Си Цзиньпин, который уже правит страной десять лет и всё больше усиливает позиции в стране, может стать пожизненным лидером КНР, пишет корреспондент Sky News.



AP

В Поднебесной произошло историческое событие. Коммунистическая партия Китая подтвердила, что её председатель Си Цзиньпин останется у власти, вопреки многолетней практике, пишет корреспондент Sky News Хелен-Энн Смит.

Си, который уже правит страной десять лет, сможет исполнять свои полномочия ещё один пятилетний срок и в теории даже стать пожизненным лидером КНР. В результате этого «разрыва с традицией» он становится самым влиятельным руководителем Китая со времён Мао Цзэдуна, а его курс — «всё более неоспоримым», считает журналистка.

Подтверждение кандидатуры состоялось по итогам длившегося неделю XX съезда КПК. Эти мероприятия проводятся каждые пять лет и определяют состав Политбюро. Официальное продление полномочий Си состоится в марте, поясняет автор статьи.

КПК ограничила полномочия председателей двумя сроками в начале 1980-х годов после смерти Мао. Его почти 30-летнее правление принесло Китаю «великий хаос, насилие и нестабильность», поэтому было принято решение перейти к модели «коллективного руководства» и гарантировать, что власть никогда больше не будет концентрироваться в руках одного человека, считает Смит.

Но в 2018 году китайскому лидеру удалось убрать из конституции ограничение на два срока и «тем самым создать основу для консолидации власти». Более того, на этой неделе в основной закон страны были внесены и другие поправки, призванные закрепить «ключевой» статус Си в партии, отмечает журналистка.

По её мнению, перестановки в постоянном комитете Политбюро также выглядят показательными. Свои посты в организации потеряли четыре человека, в том числе Ли Кэцян и Ван Ян. Оба политика считаются склонными к реформам и не входят в число сторонников действующего председателя.

На освободившиеся должности в комитете пришли четыре новых человека, которые, предположительно, входят в окружение Си. Назначение ближайших союзников говорит о том, что глава КПК не собирается «предлагать оливковую ветвь» другим фракциям партии, рассуждает Смит.

В составе постоянного комитета также отсутствует явный кандидат в преемники действующего председателя. Это может указывать на то, что Си намерен оставаться на своём посту как минимум в течение ближайших десяти лет, считает автор статьи.

Между тем, по её словам, усиление позиций китайского лидера имеет огромное значение для КНР и всего мира. Под его руководством Китай становился всё более богатым и сильным. «Ультранационалистическое видение» Си придало стране уверенности на международной арене.

Но, кроме того, за десять лет правления Си сосредоточил в своих руках большую часть государственных полномочий. При нём жители страны сталкиваются с цензурой и слежкой. Он «избавляется от соперников и подавляет инакомыслие», в том числе часто «затыкает рты» журналистам, юристам и правозащитникам, утверждается в статье.

Выступая на съезде, председатель КПК рассказал о своих стремлениях к «великому омоложению» Китая. Но при этом он вновь напомнил об «опасном шторме» и «неспокойной воде», чем мог встревожить некоторых международных наблюдателей, полагает Смит.

По мнению экспертов, теперь для свержения Си потребуется «политическое землетрясение». И пока такой сценарий кажется всё менее вероятным, заключает корреспондент Sky News.