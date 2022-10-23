Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже его идеи, по которой тот снял “Джанго освобожденный”

Перспектива быть “отмененным”, похоже, совсем не пугает Канье Уэста. Антисемитские высказывания в соцсетях и теперь уже печально известная футболка с надписью “White Lives Matter”, в которой Канье появился на своем показе на неделе моды в Париже, вызвали критику общественности. И реакция крупных компаний, с которыми сотрудничал Уэст, последовала незамедлительно. Отношения с рэпером разорвал бренд Balenciaga, а редактор Vogue Анна Винтур, с которой Канье был дружен последние несколько лет, внесла его в черный список персон, которые никогда не появятся ни на страницах журнала, ни на мероприятиях, организованных изданием.

Впрочем, мнение общественности и бывших друзей и коллег мало заботят рэпера – Канье говорит, что думает, не заботясь о последствиях. В свежем интервью Пирсу Моргану музыкант заявил, что это он является автором идеи фильма “Джанго освобожденный”, которую Квентин Тарантино у него просто украл.

Тарантино снял фильм о рабстве, но на самом деле он и Джейми Фокс просто взяли мою идею, которую я представил им для своего клипа на песню Gold Digger. А потом Тарантино превратил это в фильм, – рассказал Канье.

Кадр из фильма “Джанго освобожденный”

Сравнить клип Уэста и фильм Тарантино не представляется никакой возможности – рэперу пришлось отказаться от изначальной задумки. По словам Канье, в 2005 году клип Gold Digger вышел не таким, как его изначально задумывал музыкант. А спустя семь лет появился “Джанго освобожденный ”- вестерн 2012 года об освобожденном рабе (Джейми Фокс), который объединяется с охотником за головами (Кристоф Вальц), чтобы освободить свою жену из рабства. Почему рэпер ждал 10 лет, чтобы заявить о своих правах на идею фильма, он не объяснил. Квентин Тарантино и Джейми Фокс тоже пока воздержались от комментариев.