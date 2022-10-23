Джордж Клуни вспомнил, как делал предложение Амаль: “Она подумала, это кольцо моей бывшей”

Восемь лет назад двукратный обладатель премии “Оскар” Джордж Клини и успешная британский адвокат ливанского происхождения Амаль Аламуддин связали себя узами брака на роскошной церемонии в Италии. Впрочем, этой свадьбы могло бы и не состояться. О своей неудачной попытке сделать Амаль предложение руки и сердца Клуни рассказал во время авторского ток-шоу Дрю Бэрримор.

Джордж и Амаль встречались уже полгода, когда актер решил попросить свою возлюбленную стать его женой. Клуни, за которым у тому времени уже прочно закрепилась слава сердцееда, хотел сделать этот момент максимально неожиданным, а потому положил кольцо 7-каратным бриллиантом в маленький ящик позади обеденного стола. По плану, Амаль должна была обнаружить украшение под песню “Почему бы и нет” в исполнении тети Джорджа Розмари Клуни. А тут уж и он припадет на колено с заветными словами: “Выходи за меня!”

Я спланировал все до мелочей, – вспоминает Клуни.

Но ожидания пошли вразрез с реальностью.

И вот она открывает этот ящик, а там кольцо с бриллиантом. Смотрит на него и говорит: “У тебя там кольцо”. Так, как будто его оставили в шкафу несколько лет назад. Она всерьез подумала, что это кольцо моей бывшей. И я тут, на коленях… Это была, конечно, катастрофа, – смеется Джордж.

По словам Клуни, Амаль понадобилось минут 20, чтобы, наконец, осознать происходящее и сказать “Да”.

Напомним, Джордж и Амаль начали встречаться в октябре 2013 года. По данным СМИ, уже в апреле они обручились, а официальное заявление о предстоящей свадьбе Клуни сделал в начале сентября во время благотворительного вечера во Флоренции. Торжество прошло в Венеции. Среди гостей торжества присутствовали Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Мэтт Деймон, солист группы U2 Боно, Анджелина Джоли и Брэд Питт, а также бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони, который объявил Клуни и Аламуддин мужем и женой.

До встречи с Амаль Клуни был женат лишь однажды — на актрисе Талии Бэлсам. Они развелись в 1993-м. При этом в его биографии было множество громких романов: актер встречался с актрисами Рене Зеллвегер, Келли Престон, Джулией Робертс, Синди Кроуфорд и итальянской моделью Элизабет Каналис.