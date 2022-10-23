 

В Херсоне увеличилось число желающих эвакуироваться, утверждают в России

23.10.2022, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число желающих выехать на левый берег Днепра в Херсонской области увеличилось, сообщили в администрации региона.

В Telegram-канале администрации сообщили, что на фоне этого наблюдаются перебои с речным транспортом.

Отмечается, что власти делают все необходимое, чтобы каждый житель смог перебраться в безопасное место.

«В настоящее время органы власти делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию с речным транспортом в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что наличие некоторых трудностей с речным транспортом в городе никак не связано с мероприятиями по вывозу архивов и других ценных вещей.

В субботу администрация Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04.21 / Independent – для ускорения прививочной кампании парижский Диснейленд превратят в «вакцинодром»

09.08.21 / Россия ввела санкции против ряда граждан Британии

04.12.21 / Волонтеров в Москве наградил глава Красного Креста и Красного Полумесяца

12.05.21 / Мамедов: На Донбассе детей готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и “русского мира”

04.08.21 / “Я намерен обнаруживать несправедливость и отставить права людей”: Максим Шугалей рассказал, зачем баллотируется в ЗакС

08.12.20 / Каминская из “НеАнгелов” рассказала, как ей удалось сохранить семью

26.07.20 / В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев COVID-19

07.01.22 / В Китае жертвами взрыва в столовой стали 16 человек

25.01.21 / Alyosha показала фигуру в белом купальнике

21.01.22 / Сюмар обвинила “Слугу народа” в манипуляциях после голосования в Киевсовете по обращению к власти против политических преследований

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика