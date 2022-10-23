В Херсоне увеличилось число желающих эвакуироваться, утверждают в России

Число желающих выехать на левый берег Днепра в Херсонской области увеличилось, сообщили в администрации региона.

В Telegram-канале администрации сообщили, что на фоне этого наблюдаются перебои с речным транспортом.

Отмечается, что власти делают все необходимое, чтобы каждый житель смог перебраться в безопасное место.

«В настоящее время органы власти делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию с речным транспортом в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что наличие некоторых трудностей с речным транспортом в городе никак не связано с мероприятиями по вывозу архивов и других ценных вещей.

В субботу администрация Херсонской области призвала жителей Херсона незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.

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