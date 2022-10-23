 

Поисковый отряд нашел отделившийся фрагмент ракеты «Союз-2.1б» в Приамурье

23.10.2022, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поисковая группа обнаружила в Зейском районе отделившийся фрагмент разгонного блока ракеты «Союз-2.1б», пуск которой прошел в субботу с космодрома Восточный, поиск остальных частей продолжается, сообщила глава Зейского района Илона Сысолятина.

По ее словам, первый фрагмент обнаружили в двух километрах от места возможного падения рядом с рекой Унахой, завтра поисковики продолжат свою работу, передает ТАСС.

Напомним, в субботу ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и космическим аппаратом «Скиф-Д», запушенных по программе «Сфера», стартовала с космодрома Восточный.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.21 / Россиянам напомнили правила оказания первой помощи пострадавшим в Новый год

05.09.20 / Эксперты рассказали, какой способ приготовления мяса является опасным

09.12.21 / Около трех тысяч вопросов задали жители главе Владимирской области

11.12.20 / “Укрзалізниця” предупредила о задержке поездов из-за непогоды

04.08.20 / Буквы SOS на песке спасли попавших на необитаемый остров моряков

22.02.22 / Австралия приостановила работу посольства во Львове

23.07.21 / АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Bronto

13.01.22 / “Женили, не спросив”. Заместитель Кличко заявил, что ни с кем не обсуждал возможное назначение главой КГГА

19.02.22 / В Донбассе из-за обстрелов прекратили подачу воды на четыре фильтровальные станции

18.12.20 / “Бедная девочка”. Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд шокировало поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика