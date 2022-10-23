Поисковый отряд нашел отделившийся фрагмент ракеты «Союз-2.1б» в Приамурье

Поисковая группа обнаружила в Зейском районе отделившийся фрагмент разгонного блока ракеты «Союз-2.1б», пуск которой прошел в субботу с космодрома Восточный, поиск остальных частей продолжается, сообщила глава Зейского района Илона Сысолятина.

По ее словам, первый фрагмент обнаружили в двух километрах от места возможного падения рядом с рекой Унахой, завтра поисковики продолжат свою работу, передает ТАСС.

Напомним, в субботу ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и космическим аппаратом «Скиф-Д», запушенных по программе «Сфера», стартовала с космодрома Восточный.

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