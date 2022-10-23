МЧС РФ: Два пилота истребителя Су-30 погибли при крушении в Иркутске

В результате падения самолета на частный двухэтажный дом в Иркутске два пилота погибли, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что погибли два пилота, жертв среди населения нет, передает «Интерфакс».

Также отмечается, что пожар на земле локализован.

Напомним, в воскресенье истребитель Су-30 потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал после взлета на двухэтажный дом.

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