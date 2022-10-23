На съемках фильма «Изгой» съемочная группа забыла о Томе Хэнксе

На съемках картины «Изгой» оператор снимал Тома Хэнкса тайно, из-за чего актер иногда думал, что о нем забыли. Для фильма звезда сначала набрал 23 килограмма, после чего настолько резко похудел, что возникла угроза его здоровью.

Американский приключенческий фильм «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли увидел свет в конце 2000 года. Режиссёр Роберт Земекис снял драму о современном «Робинзоне» на маленьком, длиной всего в километр, тихоокеанском вулканическом острове, принадлежавшем Фиджи. Для того, чтобы все происходящее на экране, выглядело как можно более реалистично, было принято нетривиальное решение. Оператор и вся съемочная группа прятались в зарослях, из-за чего Хэнкс даже не всегда знал, включена ли камера. Иногда артист и вовсе думал, что его попросту забыли и в то время, как он старается выживать на необитаемом острове, вся группа отправилась обедать.

Кроме того, в первой части картины, когда главный герой Чак Ноландс еще находился в цивилизованном мире, Том Хэнкс выглядит довольно упитанным человеком. Для соответствия образу звезда «Зеленой мили» и «»Форрест Гамп» пришлось набрать лишние 23 килограмма. Однако во второй части, он в результате авиакатастрофы оказывается один на острове без даже следа пребывания других людей. Для этого селебрити отрастил бороду и долгое время не стригся. Но самым главным изменением во внешности звезды стало его резкое похудение.

Учитывая, что Том Хэнкс не видел, где именно находится кинокамера, не забыли ли о нем и вовсе, ему приходилось всегда выглядеть именно, как отшельник. Актер строил плот, собирал фрукты на острове, учась правильно разбивать кокосовые орехи и разводить огонь во время ветра или при повышенной сырости.