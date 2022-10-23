Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности

Чуть больше года назад с внешним видом Андрея Малахова начали происходить метаморфозы, которые не могли не обеспокоить его поклонников. Колебания веса, затем и вовсе появление парика ввергли зрителей в шок: стали даже появляться предположения, что у телеведущего рак.

Одной лишь фразой Малахов мог положить конец бурлившим сплетням, но он предпочитал хранить молчание. Появлялся, при этом, на публике в различных париках, что заставляло людей шушукаться с удвоенной силой.

Парик? Свои волосы, которые быстро растут? Неудачная стрижка? От миллиона возникших вопросов у поклонников передачи “Пусть говорят” голова шла кругом. А добавьте к этому еще молчание самого виновника инфоповодов… Немудрено, что потребовалась помощь экспертов.

Стилист Нина Селютина помогла поставить точки над “и” в этом вопросе. По словам девушки, даже за самым дорогим париком Андрею Малахову скрыть свою болезнь не удалось: она стала достоянием общественности. Ей, как профессионалу, накладка сразу бросилась в глаза.

“Бакенбарды растут в другую сторону”, – раскрыла стилист страшный секрет Малахова. От глаз профессионала болезнь волос скрыть не удалось.

К сожалению, пока не известно, что именно стало причиной проблем с волосами у Андрея Малахова. Но рано или поздно мы с Вами все узнаем.