Мединский: Гомер украл «Одиссею» у Нестора-Летописца

Глава Российского-военного исторического общества Владимир Мединский представил в Российской государственной библиотеке свою новую монографию «Античные воры: как западные писаки приписывали себе труды славянских авторов».

В исследовании однозначно доказано, что почти все известные произведения древнегреческих и римских поэтов, историков и философов были написаны славянами. В число заимствованных сочинений попала даже знаменитая «Одиссея».

– Много столетий нам рассказывают, что её создал Гомер. Но нам удалось доказать, что подлинным автором является наш русско-славянский Нестор-Летописец. Греки просто украли его труд, а современные западные историки поддерживают этот миф, – сказал Мединский.

Кроме Гомера в плагиате были уличены Гесиод, Софокл, Цицерон и многие другие. Как отметил рецензент монографии Мединского, доцент института истории СПБГУ Илья Ратьковский, каждый тезис автора подтверждён ссылкой на авторитетный источник.

– Видно, что Владимир Ростиславович – настоящий историк. За каждым предложением в его книге следует ссылка на архивные материалы, труды видных советских историков или результаты современных экспертиз. Я глубоко убеждён, что «Античные воры» – лучшее историческое исследование последних лет, – написал Ратьковский в журнале «Вестник историка».

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