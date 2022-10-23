“Прости, мне так больно”: бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе

Слухи о том, что в паре не все гладко, появляются с завидной регулярность. Несмотря на то что Юлия Ковальчук поставила точку в разводе с супругом, заявив, что у них в отношениях все хорошо, злопыхатели продолжают разлучать пару.

На этот раз поводом для переживания фанатов стала трогательная песня, которую певица должна выпустить в скором времени. “Прости, не успела тебе сказать, // Прости, мне так больно тебя терять, // Лети, если выбрал другой ты путь, // Прости, но назад нам не повернуть”, – поет Юлия Ковальчук.

Отрывок будущего хита артистка опубликовала в личном блоге, отметив, что у нее уже нет сил ждать релиза композиции, хочется скорее поделиться ею с поклонниками. Фанаты, кстати говоря, оценили творчество Юлии Ковальчук. “Тем, кто пережил расставание и боль, эта песня особенно зайдет”, “До слез”, “Я плачу, класс”, “Как трогательно”, – написали в комментариях.

Правда, некоторые переживают, что же заставило Ковальчук выбрать столь грустную песню, если в семье все гладко? Тем более, что не так давно артистка побывала в Санкт-Петербурге, причем, судя по фото, одна. Бросившая мужа певица радостно делилась с подписчиками личного блога впечатлениями от поездки.