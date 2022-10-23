 

Новый министр гражданской обороны Швеции – «Мы точно знаем, что следующий кризис наступит»

23.10.2022, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Мы не можем сказать, когда именно наступит следующий большой кризис, но мы точно знаем, что он наступит», — заявил новый министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин в интервью телеканалу TV4. Чиновник высоко оценил волю сограждан к самообороне, однако считает, что ещё многое предстоит сделать для укрепления гражданской обороны и оттачивания действий властей и населения в нестандартных ситуациях.

Считаете ли вы, что у населения есть сильное желание внести свой вклад в оборону во время кризиса?

КАРЛ-ОСКАР БУЛИН, министр гражданской обороны: Да, я так считаю. На эту тему есть исследования, которые подтверждают, что шведская воля к обороне в целом находится на хорошем уровне. Речь идёт о том, чтобы все люди имели представление, что делать при наступлении кризиса или войны, и тут нам ещё есть над чем поработать. 

Цель заключается в том, чтобы общество в целом функционировало как можно лучше даже во время кризиса? Чтобы часть населения продолжила заниматься своими повседневными делами?

КАРЛ-ОСКАР БУЛИН: Именно так. Возможности шведской гражданской обороны и кризисного управления в основном начинаются с нас с вами и с наличия плана действий, если разразится кризис или война. Если вы в обычных условиях живёте без поддержки и помощи со стороны общества, то вам нужно быть готовым действовать и в нестандартной ситуации. Всё начинается с хорошей подготовки у себя дома, чтобы быть в состоянии справиться с различными типами ситуаций, например с длительным отключением электричества.

Вы собиратесь и далее работать над тем, чтобы гражданская оборона защищала гражданское население и обеспечивала необходимые общественные функции и прочее. Но что, если бы гражданскую оборону пришлось активировать сейчас, учитывая текущую ситуацию? Вы уверены, что на сегодняшний день она бы сработала в Швеции?

КАРЛ-ОСКАР БУЛИН: Всегда можно начать работать с текущей ситуацией. Нас иногда спрашивают, насколько это срочно, и это схоже с ответом на вопрос: «Какова длина шнурка?» Мы не можем сказать, когда именно наступит следующий большой кризис, но мы точно знаем, что он наступит. Не известно, насколько он далёк от нас, поэтому каждый человек в Швеции должен проанализировать свою собственную ситуацию. Мы также должны убедиться, что у властей и государственных служащих есть чёткий план действий и постоянная практика реагирования в подобных ситуациях. Гражданская готовность  это во многом о том, чтобы был план при возникновении нештатной ситуации и чтобы он был заранее отрепетирован.

Дата выхода в эфир 21 октября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05.22 / Инфляция на продукты во Франции идёт в ритме крещендо

02.05.21 / Принцессе Шарлотте 6 лет: новый портрет и интересные факты

13.08.20 / «Норникель» удовлетворил просьбу Александра Лукашенко о трудоустройстве протестующих белорусов

09.01.22 / «Скажете всем, что это дед дал дуба»

25.08.20 / Мнение: Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива?

09.04.21 / Госдума приняла закон о повышении средней продолжительности жизни в России

05.08.22 / Мнение: Мальчиш-плохиш

20.09.21 / ЦИК: «Наименьшее количество нарушений было зафиксировано на участках без наблюдателей»

05.11.20 / Принц Чарльз снялся для британского Vogue и поделился модными советами

15.12.21 / Дефицит витамина B12 может приводить к депрессии у пожилых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика