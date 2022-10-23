Мэттью Перри объяснил, почему бросил Джулию Робертс после того, как она снялась с ним в “Друзьях”

Накануне выхода мемуаров “Друзья, любовники и кое-что ужасное” 53-летний Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в культовом сериале “Друзья”, продолжает делится историями из своей жизни. Вслед за откровениями о зависимостях, коме и похудении до 58 килограмм актер вспомнил и о коротком романе Джулией Робертс.

По словам Перри, романтические отношения со звездой “Красотки” у него начались в 1995 году, когда продюсеры ситкома попросили его связаться с Робертс, чтобы уговорить актрису сняться в специальном выпуске “Друзей”.

Я отправил ей три дюжины красных роз с открыткой, но которой было написано: “Единственное, что может быть более захватывающим, чем перспектива вашего участия в шоу, это то, что у меня наконец-то появился повод послать вам цветы”, – рассказывает Перри в интервью The Times.

Красивый жест сработал – Джулия согласилась на роль камео, но при условии, что ее героиня будет вписана в одну сюжетную линию с персонажем Перри Чендлером.

Мало того, что Джулия согласилась, она еще и прислала мне подарок — рогалики, много-много рогаликов, — рассказывает актер.

И это, признается Перри, стало поводом, чтобы приударить за Робертс. Три месяца Мэттью добивался расположения актрисы – каждый день он отсылал ей письма по факсу, пока она работала над фильмом во Франции. И она отвечала ему взаимностью.

Три или четыре раза в день я сидел у своего факсимильного аппарата и смотрел, как листок бумаги медленно раскрывает следующее послание. Я был так взволнован, что когда оказывался на какой-нибудь вечеринке, мог прервать кокетливую беседу с привлекательной женщиной, чтобы помчаться домой и посмотреть, не пришел ли новый факс. В девяти случаях из десяти так и было.

К моменту начала съемок эпизода “Друзей” Мэттью и Джулия были уже парой. А спустя два месяца неожиданно расстались, причем инициатором был сам Перри. По его словам, он просто испугался, что Робертс вскоре его бросит, поэтому решил сделать это первым.

Встречаться с Джулией Робертс было для меня слишком тяжело. Я был постоянно уверен, что она собирается расстаться со мной. Почему бы и нет? Я был сломлен, согнут, непривлекателен. Поэтому вместо того, чтобы столкнуться с неизбежной агонией потери ее, я расстался с прекрасной и блестящей Джулией Робертс. Возможно, она думала, что свяжется с телевизионщиком, а телевизионщик сейчас расстался с ней. Я не могу описать выражение замешательства на ее лице, – вспоминает Перри.

Напомним, новые мемуары Мэттью Перри под названием “Друзья, любовники и кое-что ужасное” (“Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”) появятся на книжных полках уже 1 ноября.

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