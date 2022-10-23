 

Мнение: Зачем мобилизованными самбо?

23.10.2022, 11:53, Разное
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Пишут, что сегодня из Татарстана в сторону Украины выедет первый эшелон с мобилизованными. В первой партии – 721 человек.
Мобилизованных готовили месяц. И вроде бы подготовили.

Оказывается, с 14 октября все мобилизованные четыре часа ежедневно занимались самбо.

Очевидно, что за несколько недель или даже месяцев самбо не освоить. А вот выучить пару-тройку приемов вполне можно.

Но зачем мобилизованным самбо? Чтобы быть готовым к рукопашной с противником? Или что бы дать отпор борзым сослуживцам, если они начнут кучковаться в землячества?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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