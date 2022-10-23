Мнение: Зачем мобилизованными самбо?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пишут, что сегодня из Татарстана в сторону Украины выедет первый эшелон с мобилизованными. В первой партии – 721 человек.
Мобилизованных готовили месяц. И вроде бы подготовили.
Оказывается, с 14 октября все мобилизованные четыре часа ежедневно занимались самбо.
Очевидно, что за несколько недель или даже месяцев самбо не освоить. А вот выучить пару-тройку приемов вполне можно.
Но зачем мобилизованным самбо? Чтобы быть готовым к рукопашной с противником? Или что бы дать отпор борзым сослуживцам, если они начнут кучковаться в землячества?
Фотографии отсюда и отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет