 

Всё не так – Личное мнение

23.10.2022, 11:50, Разное
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Лучшая подруга у меня беременна в 45, заявила позавчера Ксюндель. 44-летняя Ольга Орлова действительно беременна, но удар ей нанёс не только Ксюндель, прибавив возраст, но и другие обстоятельства.


Фото: Соцсети

Кресло в самолёте выдали сломанное. В Милане пропали деньги. На обратном пути исчез багаж.

Злоключения Орловой связаны с поездкой. Несколько раз в год Ольга летает в Милан по делам.

Какие дела у ведущей Дома 2 могут быть в Милане, даже не спрашивайте. Дела-дела, важные очень дела. Наверное, по работе, чтобы лучше сидеть на бревне.

Может, смотрит, как у них там строятся отношения, а потом делится знаниями? Кто знает.

«Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем.

Приземлились в аэропорту. Думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу… Ну как так-то?!», — цитирует Ольгу Пятый канал.

Как так-то?! Как так-то? И деньги, и багаж, и лекарства. Да ещё и Ксюндель орёт, что её подруга беременна в 45, когда Орловой только 44.

У вас бывала чёрная полоса в жизни? Как справились?

Источник: Лена Миро


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