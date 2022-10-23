Мнение: Дуракам полдела не показывают

Места для инвалидов на парковках супермаркетов дают людям со скверным характером два предлога повозмущаться. Знаете, некоторых хлебом не корми, дай только поучаствовать в какой-нибудь благородной травле. А тут явные негодяи — наглые автолюбители, открыто нарушившие правила парковки, вставшие на место для инвалидов. Законная жертва, с какой стороны ни посмотри, можно безопасно нападать.

Второй предлог для брюзжания — простаивание этих самых парковочных мест. Типичная картина: перед гипермаркетом 100 парковочных мест для инвалидов, одно из них занято машиной с жёлтой наклейкой, ещё пять мест заняты теми, кто на правила плевать хотел. Остальные 94 места стоят пустыми, дефицитный ресурс используется нерационально.

Казалось бы, надо править законодательство. Зачем делать столько инвалидных мест, если они пустуют? Пропишите в законе не 10%, а 1%, этого будет вполне достаточно.

Причина, по которой места для инвалидов стоят пустыми, существует. Но прежде, чем я её назову, укажу на ещё одну излюбленную тему ворчунов — раздельный сбор мусора. Вот стоит бак для бумаги, для стекла, для пластика и для металла. Ответственный гражданин всё сортирует, выходит с несколькими пакетами и добросовестно рассовывает по разным бакам. А потом приезжает мусоровоз, и сгружает все баки… в один, ничем не разделённый кузов. Глупость же, верно?

Не совсем так.

Поставьте себя на место чиновника, которому надо организовать раздельный сбор мусора. Чиновнику надо решить кучу проблем: переоборудовать мусоровозы, закупить новые урны, наладить систему штрафов и прочая, и прочая. Каждое действие при этом растянуто во времени как минимум на месяцы — отдаёшь распоряжение, допустим, в сентябре, а реально новые урны появляются в марте, и это ещё если повезёт.

Подгадать так, чтобы всё изменилось в один момент, как в сказках, — в 23:59 жили по-старому, а в 00:01 живём по-новому, невозможно. К примеру, бригада, монтирующая новые баки, не сможет заменить их на всех площадках за один день — даже если не будет никаких заминок, бригада будет ездить от одного дома к другому месяца два-три, навряд ли меньше. При этом поменять баки — самое простое. Наладить раздельный вывоз мусора на разные заводы и полигоны — куда как сложнее.

Из этого следует, что переход на раздельный сбор мусора неизбежно будет длительным процессом, в ходе которого недовольные граждане будут наблюдать досадную несогласованность — когда одна часть работы (урны) уже готова, а другая часть работы (мусоровозы) — ещё нет. Теоретически можно смягчить недовольство, если провести разъяснительную работу, и если поменять этапы местами — сначала решить вопрос с мусоровозами, и только потом ставить новые баки. На практике, как видите, так не получается. Потому что речь идёт о дико запущенной и коррумпированной отрасли, на реформу которой выделяются отнюдь не космические деньги. Проблем там столько, что любое движение в нужном направлении — уже за счастье. Требовать, чтобы чиновники не просто работали, а работали красиво, не давая ворчунам никаких поводов для недовольства, было бы странно.

Если бы мы жили в идеальном мире, пожалуй, я бы заметил, что моральный дух граждан тоже важен. Глупый обыватель, увидев один раз, как результаты его трудов смешивают в одном кузове, может полностью разочароваться в сортировке мусора. Но, к сожалению, мы живём в мире реальном, поэтому далеко не в каждом регионе чиновники сумели спланировать всё гладко, стык в стык. Может быть, оно уже и неважно — зелёная ересь стала сейчас на Западе воинствующей религией, и потому с раздельным сбором мусора в России торопиться не стоит. В конце концов, и так понятно, что бороться за экологию надо не на кухнях конечных потребителей, а прямо на заводах. Запрещая им, к примеру, делать упаковку, которая может природе навредить.

Возвращаясь к местам для инвалидов. В наследство от предыдущей эпохи нам досталась городская инфраструктура, рассчитанная на молодых и здоровых людей. Забота об инвалидах была в СССР весьма своеобразной. С одной стороны, их пытались лечить, им выделяли пенсии и их снабжали специальными машинами-инвалидками. С другой стороны, мысль о том, что инвалиды могут нормально жить вне интернатов, и что их надо не жалеть, а интегрировать в общество, популярной не была. Чтобы избежать лишних споров, упомяну печально известный Валаамский дом инвалидов, а также сошлюсь на книгу Рубена Гальего, «Белое на чёрном».

Сейчас инфраструктура здорово изменилась к лучшему, однако по-прежнему остаётся, скажем так, несовершенной. Поэтому инвалиды, — которых в России хватает, — ездят не так часто, чтобы все 10% выделенных им мест для парковки были постоянно забиты битком. Когда городская инфраструктура дорастёт, когда на переходах подровняют поребрики, а на станциях метро откроют туалеты, инвалиды будут выходить на улицу чаще. Тогда, как показывает опыт Запада, постепенно заполнятся и вот эти 10% мест, которые магазины послушно выделяют уже сейчас.

Некоторые возразят: мир изменился, никуда выходить больше не нужно, так как удалёнка и доставка еды позволяют с комфортом сидеть у себя дома. Отвечу: торговые центры и супермаркеты существуют вовсе не для того, чтобы мы могли купить там себе еду — туда ходят, как раньше ходили в театры, например. Впрочем, это уже совсем другая история.