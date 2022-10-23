Иран закупит 1500 российских беспилотников «Герань-2»

Власти Ирана заключили с Москвой сделку на поставку 1500 российских беспилотных аппаратов «Герань-2».

Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на собственные высокопоставленные источники в иранском министерстве обороны, первые поставки начнутся уже в ближайшие месяцы.

Собеседник утверждает, что иранские военные восхищены качеством аппарата, название которого по счастливой случайности созвучно с именем их страны. Исламская Республика не будет публично объявлять о контракте, чтобы не облегчать для Запада введение новых санкций, однако недавно заместитель председателя комитета по обороне Махмуд Фарахани в эфире национального телевидения случайно проговорился о поставках.

– Давайте не будем раскачивать лодку и распространяться насчёт этих дронов… Все знают, что они русские, но власти этого не признают, – сказал он, посчитав, что эфир ещё не начался.

Также западные СМИ утверждают, что Иран надеется наладить производство «Герани-2» по лицензии. Неизвестно, какая доля локализации намечена и как к этому относятся в российском ОПК.

—