Мнение: Ненависть к русскоязычной челюсти

В последние дни раздуванию взаимной ненависти (достаточно посмотреть «отклики» российских СМИ или того же «Гоблина»-Аксенова) немало поспособствовало выступление главы украинского СНБО некоего Данилова насчет необходимости «полностью извести на Украине русский язык».

««Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — заявил Данилов. Он уточнил, что обязательным является «наш родной язык» и английский!»

В принципе, понятно, что это не более чем очередное боевое уханье, обычное в ситуации прямого противостояния, когда просто надо держать своих людей «в тонусе» – однако оно дает повод задуматься о другом. Я уже давно жду момента, когда же на Украине зазвучат прямо противоположные призывы, причем именно изнутри самой что ни на есть боевой части ее жителей – о том, что пора бы уже дать русскому на Украине все права и перестать заниматься открытой дискриминацией ее русскоязычных жителей.

Убежден, что только какой-то совсем уж откровенный террор, о котором «не принято» говорить на самой Украине, препятствует тому, что такое предложение до сих пор еще не звучит у них в стране в полный голос. Почему?

Ответ элементарный. Неужели и теперь, практически на девятом месяце войны, кто-то еще на Украине считает, что ее русскоязычные жители не полностью доказали свою безусловную лояльность этой стране?

Просто вдумаемся в слова все того же неведомого Данилова. «Русский язык… элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов…» – заявил он. Что это, как не откровенный плевок в сторону именно русскоязычных граждан Украины со стороны высокопоставленного чиновника? Логика ведь очевидна: украиноязычные не понимают «враждебную пропаганду на русском языке» – следовательно, в их лояльности Данилов не сомневается. А вот русскоязычные, значит, вызывают у Данилова беспокойство: они-то всё понимают, и им, стало быть, злокозненные россияне точно «промыли мозги»!

В этом своем убеждении Данилов, кстати, трогательно совпадает с Путиным: он ведь думал точно так же, когда планировал свой блицкриг в феврале – мол, российская «враждебная пропаганда» точно всем украинцам «промыла мозги» до блеска, поэтому российские танки будут везде встречать цветами, а парад на Крещатике состоится уже в начале марта! Почему такое совпадение мыслей Данилова и Путина никого не настораживает в СБУ, интересно?

По факту же мы все видим, что всё произошло строго наоборот: ни с какими цветами никто никого не встречал, а наоборот – именно русскоязычные области попали под основной удар России, и оказывали (и оказывают) росармии самое ожесточенное сопротивление. Все 8 месяцев. НЕСМОТРЯ на то, что роспропаганда звучит на абсолютно понятном для них языке.

Какие еще, интересно, нужны доказательства для упертых секретарей СНБО, что русский язык и РФ – это, мягко говоря, не одно и то же? Что русский язык шире и больше, чем одно незадачливое государство, руководимое озверевшими и бездарными правителями? На заре существования Штатов Англия вела со своими отсоединившимися колониями весьма кровопролитные войны, даже в какой-то момент английские войска сожгли дотла город Вашингтон; однако в связи с этим никому в США не приходило в голову уничтожить на территории Америки английский язык и начать всем переходить на язык какого-нибудь «коренного» племени сиу – ТОЛЬКО потому, что, дескать, «на английском против нас английская королева будет вести враждебную пропаганду»!

На Украине должны были бы давно понять, что их «борьба с русским» все эти годы неявно базировалась на представлении, будто бы русскоязычные граждане Украины – это «пятая колонна», которая всегда готова Украину предать в пользу России, якобы только из-за «родства языка». Это было у «украинских патриотов» подозрение, абсолютно иррациональное в своей основе – поэтому спорить с ним было очевидно бесполезно, слова были бессильны.

Однако вот, как говорил Некрасов, «дело прочно, когда под ним струится кровь».

Русскоязычные граждане Украины кровью доказали, что они верны Украине даже под страхом смерти. В России по этому поводу многие до сих не могут прийти в себя от изумления и даже не верят своим глазам – но тем не менее это непреложный факт. И? Дальше что? Русскоязычные, кто выжил, в шрамах и медалях вернутся с фронта, и их после этого родное украинское государство продолжит дискриминировать по языковому признаку с утроенной силой?!

Чем-то это напомнит тогда советские агитки, расписывавшие, как негры, отвоевавшие по полной программе в составе американских войск во Второй Мировой, сначала против Германии, потом против Японии – возвращались с медалями домой… и там вновь сталкивались с полноценной расовой дискриминацией типа транспорта «только для цветных», несмотря на все свои медали и «пурпурные сердца»!

Мне со стороны это в высшей степени удивительно наблюдать. И я готов принимать ставки – сколько еще русскоязычные жители Украины будут терпеть эти плевки в свою сторону от деятелей типа этого Данилова. Месяц? Три? Год? Почему люди должны отказываться от своего родного языка на Украине – кто бы это объяснил ТЕПЕРЬ? На каком основании?

Если русскоязычные ветераны всё это стерпят и покорно утрутся, признавая неполноценность СВОЕГО ЯЗЫКА – ну что ж, тогда я признаю, что они действительно русские. Русские по духу. Русские против начальства переть не будут – скорее удавятся.