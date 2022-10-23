Уколы в живот и лекарства: расплывшейся брюхатой Орловой подписали смертный приговор

Жизнь современного человека немыслима без социальных сетей. Что уж говорить о звездах! Возможность для них поделиться сиюминутными мыслями и только что случившимися ситуациями делает их ближе и повышает лояльность аудитории.

Ольга Орлова – одна из звезд, активно ведущих соцсети. Накануне вечером она опубликовала подробности поездки, которая могла принести море удовольствия, но стала настоящим адом.

Полет в Милан бизнес-классом омрачился сломанным креслом, на котором старородящая Орлова была вынуждена сидеть весь полет. Дорогой бутик-отель в Милане расстроил до слез размером номера и сломанным краном, который отказались починить. За ужином выяснилось, что из сумки стащили огромную сумму наличных. А перелет Милан-Баку стал вишенкой на торте – потерялся багаж с одеждой и медикаментами.

Сотрудники авиакомпании, потерявшие чемодан, буквально подписали Орловой смертный приговор: лекарства, в том числе и уколы в живот, жизненно важны как для брюхатой телеведущей, так и для ее возрастной беременности. Отсутствие медикаментозной поддержки может, как мы все знаем, даже закончиться смертью.

Но, слава богу, все обошлось: расплывшаяся из-за отеков, сопутствующих позднему сроку беременности, Ольга Орлова нашла в себе силы гулять по Баку, радуя подписчиков новыми публикациями.