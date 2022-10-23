Мнение: Превратим империалистическую в народную (войну)

Кириенко вчера, наконец, придумал, как победить в войне. Нужно сделать ее народной. И тогда рраз- и знамя над рейхстагом.

Интересно здесь что: во-первых, уже никакая не спецоперация, а война – из уст чиновника вообще редко можно услышать что-либо прямо, но тут прямее некуда.

Во-вторых, впервые выражено сомнение в исходе войны. Выиграем – но только при условии…

В-третьих, если нужно, чтобы война стала народной, то сейчас она таковой не является. А какой? Империалистической?

Проблема в том, что народная война по определению освободительная. Единственный формат, в котором империалистическая война может превратиться в освободительную – это освобождение от империалистов, развязавших ее. От кремлевских воров, проще говоря.

Интересно, Кириенко понимал, о чем говорит или так, для красного словца?

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