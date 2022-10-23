 

СМИ: Солистка Spice Girls Мелани Браун обручилась со стилистом, который на 11 лет моложе ее

23.10.2022, 10:32, Разное
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Три года назад солистка группы Spice Girls Мелани Браун встретила мужчину, который помог забыть домашнее насилие, пережитое в браке со Стивеном Белафонте, – в минувшую среду 36-летний Рори Макфи предложил певице официально узаконить их отношения, сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения пары. Возлюбленный “перчинки”, а по совместительству еще и ее личный стилист по волосам, оказался настоящим романтиком. По словам друзей пары, предложение руки и сердца Рори сделал во время ужина в роскошном загородном отеле Cliveden House в Беркшире – Макфи неожиданно встал на одно колено и протянул певице коробочку с помолвочным кольцом из розового золота с крупным бриллиантом грушевидной формы цвета шампанского. Стоимость этого украшения оценивается в 100 000 фунтов стерлингов, в переводе на рубли – почти 7 миллионов. По словам инсайдеров, Мел была ошеломлена и расплакалась, прежде чем сказать “да”.

Было невероятно эмоционально, потому что после всего, через что она прошла, это был действительно важный момент для нее, – сказал один из друзей певицы.

Этому мужчине потребовалось огромное количество денег, чтобы заставить ее доверять ему и снова поверить в любовь. Он полная противоположность многим парням, с которыми у нее были отношения. Он безумно влюблен в нее, – добавил другой, описывая Рори как “нормального, приземленного парня с хорошими нравами”, которого не интересует слава.

Считается, что Мелани Браун и Рори Макфи познакомились в 2018 году в Лос-Анджелесе – стилиста “перчинке” порекомендовал ее визажист Рене Камиллери. Спустя год, во время подготовки к реюнион-туру Spice Girls, у пары завязались серьезные отношения.

Стоит сказать, что до этого Мелани  не очень везло с мужчинами. Она два года была замужем за голландским танцором Джимми Гулзаром, с которым обручилась в мае 1998 года. Спустя четыре месяца они поженились, певица к тому времени уже была беременна первенцем. Сейчас старшей дочери Мел Би Феникс уже 23 года. Еще одна дочь, 15-летняя Энджел, у Браун от Эдди Мерфи. Голливудский актер, с которым Мелани рассталась за четыре месяца до рождения дочери, признал девочку только после теста ДНК. Но самый неудачный роман у певицы был со Стивеном Белафонте, ставшем впоследствии ее вторым мужем. Три года назад Мел Би выпустила автобиографию, в которой призналась, что в 2014 году пыталась покончить с собой – по ее словам, причиной тому было домашнее насилие со стороны Белафонте. Однако Стивен обвинения отрицал и утверждал, что “перчинка” злоупотребляла запрещенными веществами, и именно это чуть не стоило ей жизни.

Мел Би с дочерьми


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