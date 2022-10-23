СМИ: Солистка Spice Girls Мелани Браун обручилась со стилистом, который на 11 лет моложе ее

Три года назад солистка группы Spice Girls Мелани Браун встретила мужчину, который помог забыть домашнее насилие, пережитое в браке со Стивеном Белафонте, – в минувшую среду 36-летний Рори Макфи предложил певице официально узаконить их отношения, сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения пары. Возлюбленный “перчинки”, а по совместительству еще и ее личный стилист по волосам, оказался настоящим романтиком. По словам друзей пары, предложение руки и сердца Рори сделал во время ужина в роскошном загородном отеле Cliveden House в Беркшире – Макфи неожиданно встал на одно колено и протянул певице коробочку с помолвочным кольцом из розового золота с крупным бриллиантом грушевидной формы цвета шампанского. Стоимость этого украшения оценивается в 100 000 фунтов стерлингов, в переводе на рубли – почти 7 миллионов. По словам инсайдеров, Мел была ошеломлена и расплакалась, прежде чем сказать “да”.

Было невероятно эмоционально, потому что после всего, через что она прошла, это был действительно важный момент для нее, – сказал один из друзей певицы.

Этому мужчине потребовалось огромное количество денег, чтобы заставить ее доверять ему и снова поверить в любовь. Он полная противоположность многим парням, с которыми у нее были отношения. Он безумно влюблен в нее, – добавил другой, описывая Рори как “нормального, приземленного парня с хорошими нравами”, которого не интересует слава.

Считается, что Мелани Браун и Рори Макфи познакомились в 2018 году в Лос-Анджелесе – стилиста “перчинке” порекомендовал ее визажист Рене Камиллери. Спустя год, во время подготовки к реюнион-туру Spice Girls, у пары завязались серьезные отношения.

Стоит сказать, что до этого Мелани не очень везло с мужчинами. Она два года была замужем за голландским танцором Джимми Гулзаром, с которым обручилась в мае 1998 года. Спустя четыре месяца они поженились, певица к тому времени уже была беременна первенцем. Сейчас старшей дочери Мел Би Феникс уже 23 года. Еще одна дочь, 15-летняя Энджел, у Браун от Эдди Мерфи. Голливудский актер, с которым Мелани рассталась за четыре месяца до рождения дочери, признал девочку только после теста ДНК. Но самый неудачный роман у певицы был со Стивеном Белафонте, ставшем впоследствии ее вторым мужем. Три года назад Мел Би выпустила автобиографию, в которой призналась, что в 2014 году пыталась покончить с собой – по ее словам, причиной тому было домашнее насилие со стороны Белафонте. Однако Стивен обвинения отрицал и утверждал, что “перчинка” злоупотребляла запрещенными веществами, и именно это чуть не стоило ей жизни.

Мел Би с дочерьми