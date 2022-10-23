Связанные с Бегловым чиновники получают новые должности сразу после увольнения – пригожинские СМИ

Губернатор Александр Беглов разжаловал председателя Комитета по вопросам законности, безопасности и правопорядку Ольгу Аришину. После увольнения она сразу же получила должность заместителя руководителя администрации губернатора. СМИ указывают на то, что чиновница входит в круг приближенных градоначальника.

Возглавляемый ранее Аришиной комитет занимается в том числе вопросами мобилизационных мероприятий в Петербурге. Ведомство также стало уполномоченным органом по территориальной обороне.

Новость спровоцировала общественный резонанс в информационном поле. В ТГ-каналах напомнили, что ранее Аришина была архивариусом в прокуратуре. После «вмешательства» Беглова ее карьера резко пошла на повышение.

Подобные кадровые перестановки уже случались в Смольном. Так, своего поста недавно лишился глава мобилизационного управления Виктор Шевченко. Как полагают СМИ, таким образом Беглов расписался в провале частичной мобилизации.

В среду, 19 октября, также был уволен Роман Голованов. Он был главой комитета по инвестициям, а после ухода сразу же занял пост советника губернатора. В Смольном такие решения не объяснили. СМИ ранее сообщали, что приближенные к Беглову чиновники фигурируют в многочисленных коррупционных схемах.