Идеальные варианты для маникюра на осень. От тыквы до листопада
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Осень 2022 не диктует слишком суровых требований при выборе цветовой палитры маникюра. Востребованными будут те же техники, что и летом – френч, омбре и стемпинг дизайн. Интересные акценты можно расставить за счет привлекательных дизайнов и новых цветовых палитр.
Разноцветные матовые ногти
Матовый маникюр, будто специально создан для осени.
Осенние дизайны
Украсьте несколько ноготков листьями или каплями дождя.
Перепелиное яйцо
Дизайн в стиле перепелиного яйца востребован как никогда.
Мягкое омбре
Мягкие переходы цвета в сочетании со стемпингом – отличное решение для осеннего маникюра.
Кошачий глаз в новых оттенках
Стразы
Вариант для Хэллоуина
Поддержать тему Хэллоуина можно дизайнами с привидениями и тыквами.
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