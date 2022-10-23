 

Идеальные варианты для маникюра на осень. От тыквы до листопада

23.10.2022, 9:40, Разное
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Осень 2022 не диктует слишком суровых требований при выборе цветовой палитры маникюра. Востребованными будут те же техники, что и летом – френч, омбре и стемпинг дизайн. Интересные акценты можно расставить за счет привлекательных дизайнов и новых цветовых палитр.

Разноцветные матовые ногти

Матовый маникюр, будто специально создан для осени.

Осенние дизайны

Украсьте несколько ноготков листьями или каплями дождя.

Перепелиное яйцо

Дизайн в стиле перепелиного яйца востребован как никогда.

Мягкое омбре

Мягкие переходы цвета в сочетании со стемпингом – отличное решение для осеннего маникюра.

Кошачий глаз в новых оттенках

Стразы

Вариант для Хэллоуина

Поддержать тему Хэллоуина можно дизайнами с привидениями и тыквами.


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