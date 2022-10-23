 

Первое в Афганистане политическое ток-шоу по российской лицензии закончилось перестрелкой

23.10.2022, 9:33, Разное
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Во время первого же эфира лицензионного ток-шоу «Вечерний Талибан*», транслировавшегося на общенациональном канале «Афганистан 1», произошла перестрелка.

Гости студии не сошлись во мнениях насчёт нынешнего положения дел в стране и её новейшей истории.

Вечерний ТалибанЗападный политолог Майкл Бом высказал мнение о том, что Джо Байдену следовало не выводить войска из Афганистана, а продлить их пребывание ещё на десять лет. Высказывание американца привело в ярость телеведущего Мохамеда Багдади Аль-Бахрави, который достал автомат Калашникова и выпустил короткую очередь в сторону эксперта. К счастью, последний участвовал в передаче удалённо, поэтому пострадал только экран с его изображением.

В свою очередь ещё один гость произвел два ответных выстрела в ведущего из пистолета. Позже он объяснил это привычкой, выработавшейся за многие десятилетия «плотного взаимодействия с партнёрами из Североатлантического альянса». Часть экспертов к тому моменту уже выбрали себе укрытия и начали вести из них хаотичный огонь. В результате один человек пострадал – у него касательное ранение ноги.

– Мой афганский коллега не знал, что у нас это все не по-настоящему и обычно заканчивается банальной дракой с минимум крови, – комментирует инцидент Владимир Соловьёв. – Здесь же имели место национальные особенности телевидения и небольшая импровизация.

Бом в свою очередь заявил, что решил отказаться от приглашения лично посетить афганскую передачу, учитывая опыт дистанционного участия и тот факт, что его медицинская страховка не рассчитана на подобные горячие дебаты.

*организация внесена в список террористических

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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