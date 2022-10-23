Всегда в тренде, а особенно – этой осенью: с чем стильно миксовать актуальные модели джинсовых курток в сезон

Джинсовая куртка является модным и стильным предметом гардероба, который можно сочетать практически со всем, что угодно. Важно правильно подобрать цвет, фасон и модель куртки на осень, а затем выбрать одежду, с которой ее можно комбинировать. Вот несколько советов по выбору наряда.

Какие куртки в моде

Джинсовая куртка никогда не выходит из моды и она помогает создать красивый образ в спортивно-элегантном стиле. Деним помогает завершить совершенно любой создаваемый образ.

В этом году популярностью пользуются цветные и черные джинсовые куртки. По-прежнему актуальный классический деним, который красиво смотрится во всевозможных комбинациях.

Джинсовая куртка никогда не выходит из моды и прекрасно сочетается с совершенно любым стилем и образом.

Тем не менее, есть определенные детали, на которые обязательно нужно обращать свое внимание. Например, чтобы всегда выглядеть просто превосходно, нужно создавать контрасты. В итоге можно получить оригинальный и удачный наряд.

С чем сочетать джинсовую куртку

Осенью можно легко сочетать и смешивать одежду совершенно всех сезонов и джинсовая куртка отлично вписывается в совершенно любой образ.

Чтобы добавить образу больше стиля и притягательности, нужно обращать особое внимание на цвета и ткани. Также немаловажное значение имеет покрой наряда.

Короткие приталенные куртки хорошо смотрятся вместе с брюками или юбками с высокой посадкой. Такие комбинации сейчас являются самым настоящим трендом.

Если предпочитаете джинсовое пальто, то его также следует сочетать с соответствующим нарядом. Его можно комбинировать со своими любимыми платьями.

Джинсовая ткань действительно является универсальной. Она спортивная, элегантная и легко комбинируется с совершенно любыми нарядами.

Джинсовая куртка сама по себе является довольно нейтральным вариантом одежды, которая поможет подчеркнуть и дополнить другие элементы создаваемого образа.

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С джинсовой курткой совершенно любой образ выглядит гармоничным и подуманным. Этот наряд хорошо смотрится с джинсами, макси-платьем, леггинсами. Также стоит добавить красивые и модные аксессуары.

Каких сочетаний следует избегать?

Несмотря на то, что джинсовую куртку достаточно просто комбинировать с другими нарядами, однако, есть определенные ошибки, которых стоит избегать.

Не стоит комбинировать между собой наряды с пуговицами. Например, женская блуза или рубашка с воротничком и пуговицами будет не слишком хорошо смотреться с таким же фасоном джинсовой куртки.

Лучше всего будет смотреться туника или длинная рубашка со свитером и шерстяным шарфом.

Строгий вечерний образ, топ без бретелек или глубокое декольте также будут совершенно несовместимы с джинсовой курткой.

Как составить модный образ?

Классическая джинсовая куртка представляет собой наряд с накладными карманами и воротником. Сочетать ее можно с платьями, брюками, шортами. Однако, важно правильно подобрать фасон и покрой одежды, чтобы она гармонировала между собой.

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Отличным решением станет тотальный деним. Это всегда стильно и актуально. Однако, стоит помнить о том, что сейчас в моде максимально простой покрой. Можно красиво комбинировать джинсы и куртку разных тонов. Дополнить образ стоит яркими и стильными аксессуарами, чтобы выглядеть фантастически.

Осенью очень круто смотрится многослойный образ. Прежде всего, можно чувствовать себя комфортно, когда погода постоянно меняется. Кроме того, это стильно и никогда не выходит из моды.

Красиво смотрится джинсовая куртка вместе с трикотажными вещами. Модно надеть вязаный свитер под куртку или же нее и завязать узлом на шее. Кроме того, красиво выглядит трикотажное платье или даже брюки.