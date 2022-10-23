Вместо мини – макси. Выбираем новые тренды на конец осени вместо уже устаревших

Осень – время уютных и теплых вещей. Как мы знаем, мода имеет свойство меняться стремительно и то, что еще в прошлом месяце было на вершине хит-парада сегодня является неактуальным. Какие тренды помогут создать модный и практичный образ, а от чего, по мнению стилистов, стоит отказаться.

Джинсы скинни

Узкие джинсы, хоть и выгодно смотрятся на фигуре, все же по комфорту ношения сильно уступают леггинсами. Стилисты считают, что стоит отдать предпочтение теплым и комфортным лосинам, чем продолжать носить неактуальные штаны.

Короткие сапоги и ботильоны

Разумеется, отказываться от ботильонов не стоит, ведь это просто незаменимая обувь при ношении брюк. Но в сочетании с леггинсами или юбкой предпочтение стоит отдавать высоким сапогам до колена.

Жилеты

Безусловно, жилет необходимый атрибут спортивного стиля, но если вы хотите чего-то более шикарного, то стоит обратить внимание на укороченную дубленку. Отличным решением станет такая курточка мехом наружу. Она может быть как из натурального, так и из искусственного меха.

Плиссированные мини юбки

Несомненно, плиссированные юбки вообще, и мини в частности, имели большое значение в модном мире в последние несколько сезонов. Но большинство стилистов сходятся во мнении, что на осенний период предпочтение стоит отдавать удлиненным моделям облегающего силуэта.

Приталенные костюмы

То что было актуально летом – узкие брюки до щиколотки и укороченные блейзеры не слишком годятся для осенней прохлады. Тем более, что на модном небосводе появился новый фаворит – костюм свободного силуэта.

Накидки

На смену накидкам пришли замшевые куртки. Если накидка диктовала вам форму одежды, то куртка является более демократичной верхней одеждой, ее свободно можно сочетать как с джинсами и футболкой, так и с атласным платьем и каблуками.

Платья оверсайз

Объемные летящие силуэты – прерогатива лета, осенью более актуальны облегающие платья трубы из вязанного полотна.