Как легально закрыть двор от проезда машин

В законодательстве нет запрета на установку различных ограждающих конструкций вокруг придомовой территории многоквартирного дома, пояснил Сергей Романов. По его словам, главное – это соблюдение всех обязательных процедур и формальностей. То есть закрыть двор от машин очень даже возможно.

Сначала необходимо проверить, проведена ли процедура межевания и действительно ли участок является придомовой территорией. То есть нужно изучить документы, которые можно получить собственнику в управляющей компании. Еще один вариант – запросить в Росреестре выписку из Единого государственного реестра недвижимости (через МФЦ или официальный сайт Росреестра). Также можно воспользоваться публичной кадастровой картой.

“Перед установкой ограждения убедитесь, что это желание всех собственников дома. Действующее законодательство предусматривает обязательное проведение перед установкой ограждения общего собрания собственников и получение их согласия, зафиксированного в протоколе“, – отметил бизнесмен.

По словам Романова, решение считается принятым, если за установку ограждения проголосовали не менее 2/3 от общего числа голосов собственников помещений. Важно: если к ограждаемому шлагбаумом двору примыкает несколько домов, такие собрания необходимо провести во всех.

“Помните, что установка ворот и шлагбаумов препятствует проезду экстренных служб, а этого допустить нельзя, поэтому на собрании собственников необходимо согласовать порядок обеспечения доступа машин спецслужб на территорию. В большинстве случаев для этого около ворот/шлагбаума оборудуется стационарное место охранника или контролера“, – предупредил автор проекта “Доступное право”.

Есть еще один нюанс. Если во дворе размещен вход в какое-нибудь учреждение или организацию, нужно предусмотреть возможность беспрепятственного доступа посетителей к нему. В этом случае речь идет не только о пешеходах, но и об автомобилистах.

После того, как собственники решили все вопросы, связанные с установкой ограждения, нужно разработать и утвердить проект, а потом согласовать его со специалистами, например, из Управления архитектуры и градостроительства администрации (в различных регионах это разные структуры), ГИБДД, МЧС, скорой помощи, полиции.

“Отдельное внимание хочу обратить на согласование в ГИБДД. Жильцам дома необходимо будет доказывать, что огораживаемая территория не предназначена для движения автомобилей. Кроме того, необходимо учитывать, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года (1479). Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Соблюдение этого требования необходимо будет доказывать в МЧС“, – пояснил Романов.

Итак, собрание проведено, проект утвержден и согласован во всех инстанциях. Что дальше? А дальше представителю собственников нужно подать документы в орган местного самоуправления по месту расположения жилого дома.

Необходимые документы:

заявление о согласовании установки ограждения;

решение общего собрания жильцов, представленное в письменном виде;

проект размещения шлагбаума с учётом согласований в инстанциях.

Нужно набраться терпения и дождаться разрешения на установку ограждения. Обычно этот процесс занимает около двух недель. Как только получен положительный ответ, можно проводить работы по согласованной с жильцами смете.

“Важно помнить, что при установке ограждения и запирающих устройств не должны быть ограничены возможности передвижения по территории собственников всех типов помещений, а также перемещение их гостей и автомобилей“, – напомнил эксперт.