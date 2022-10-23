В Италии отдали под суд лейтенанта карабинеров за расследование сообщений об НЛО и инопланетянах

В Италии бывшего военного офицера судят за якобы мошенническую и клеветническую деятельность, связанную с расследованием сообщений об НЛО и пришельцах.

Как сообщает Teleunica и другие италоязычные СМИ, Алессандро Ди Ройо, ныне отставной лейтенант карабинеров (национальной жандармерии Италии) из коммуны Кьеза-ин-Вальмаленко, в основном обвиняется в том, что он неправомерно получил 80 евро сверхурочной оплаты за поиск НЛО и инопланетяне.

Утверждается, что Ди Ройо не должен был выполнять эту “работу”, однако проводил ее. И мало того, его также обвиняют в “продвигании ложной идеологии в публичных действиях” и “продолжающемся мошенничестве”.

Это может звучать курьезно, но на самом деле это очень серьезные обвинения, которые могут повлечь за собой реальное тюремное заключение. Да, буквально тюрьма за поиски НЛО.

По словам адвоката Ди Ройо эти обвинения совершенно нелепые, так как у них есть досье о том, как Ди Ройо расследовал серию наблюдений НЛО в Кьеза-ин-Вальмаленко во время своей работы, что это являлось полноценной частью его работы, и что военные, находящиеся под его командованием, отнеслись к этому расследованию с полной серьезностью.

Обвинение настаивает на том, что 2 часа 40 минут Ди Ройо потратил на это “мошенничество” и неправомерно получил за это заработную плату 80 евро. Мелочь, казалось бы, но в бюрократии мелочей не бывает.

Указывается, что Ди Ройо старательно отсылал высшему руководству отчеты о расследовании НЛО, а когда его попросили прекратить, то он продолжил по своей инициативе. Также во время судебной проверки выяснилось, что Ди Ройо сам назвал себя очевидцем “необычных летающих явлений”.

Эта история началась в 2011 году, когда жители Кьеза-ин-Вальмаленко начали все чаще сообщать о “загадочных круглых объектах в небе”. На протяжении последующих двух лет странные НЛО продолжили регулярно появляться в этом районе и в итоге этим феноменом заинтересовался командир местных карабинеров лейтенант Алессандро Ди Ройо.

Он описал все в отчетах и отправил руководству, но в ответ не получил ничего, кроме уведомления, что отчеты были благополучно доставлены в соответствующее провинциальное командование Министерства обороны. В итоге Ди Ройо решил продолжать отсылать туда отчеты, видимо с надеждой все-таки когда-то получить ответ.

Через шесть лет, в 2019 году, его начальство и министерство обороны сказали Ди Ройо прекратить рассылать отчеты об НЛО и “разумных инопланетянах”. Однако Ди Ройо решил, что это будет нечестно по отношению к местным жителям, которые доверительно рассказывали ему об увиденных НЛО, так что он решил продолжить свою работу.

В итоге на Ди Ройо кто-то нажаловался и было начато служебное расследование, которое обнаружило, что Ди Ройо включил два дополнительных часа в свой табель учета рабочего времени для расследования НЛО и получил за это 80 евро. За это Алессандро Ди Ройо и был обвинен в распространении ложной идеологии и мошенничестве против государства.

Адвокат Ди Ройо Марко Делла Луна заявил, что его клиента судят лишь за то, что “он просто отказался хранить эту документацию в ящике стола” (то есть не стал замалчивать проблему):

“Впервые в уголовный процесс вступили инопланетяне. Однако, суд после двух допросов признал наличие досье с фотографиями и отчетами полицейского управления, в которых фигурируют как инопланетяне, так и странные летательные аппараты”.

Согласно сообщениям жителей Кьеза-ин-Вальмаленко, помимо необычных летающих объектов они видели “странные огни, подозрительные тени, неопознанные самолеты, необычные фигуры, гоминидов и так далее”.

Фотографии и отчеты из представленного досье являются ключевыми для защиты Ди Ройо, потому что доказывают, что он занимался реальной работой с реальными показаниями граждан. Однако обвинение уже успело заявить, что некоторые из этих фотографий и отчетов являются подделками, и Ди Ройо, якобы, знал, что они таковыми являлись, а, возможно, даже создал некоторые из них сам.

Что касается самого Ди Ройо, то кроме того, что его сразу же уволили с должности, когда появились обвинения в его адрес, так он еще и пережил сильное психическое давление:

“Они смеялись надо мной, обращались как с сумасшедшим. Я пережил очень трудный период, я заболел, но я могу заверить вас, что я никогда не нарушал свой долг и что я никогда ничего не крал у государства”.

Основное судебное заседание по делу Ди Ройо состоялось неделю назад в Вероне, а заключительное по неизвестным причинам было перенесено на 11 января 2023 года.