 

Фильм “Вий” едва не разрушил карьеру Натальи Варлей

23.10.2022, 6:50, Разное
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Картина «Вий», снятая по произведению Николая Гоголя в 1967 году, стал первым в Советском Союзе “фильмом ужасов”. Несмотря на огромную популярность, лента едва не разрушил карьеру Натальи Варлей.

Первый в Советском Союзе”хоррор”, снятый по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя “Вий” собрал в прокате более 32,5 миллионов зрителей. Главные роли в фильме исполнили молодой Леонид Куравлёв и Наталья Варлей. На тот момент 20-летняя селебрити уже снялась в легендарной “Кавказской пленнице” и пользовалась невероятным успехом у соотечественников. Однако роль в мистической картине, где он воплотила образ умершей панночки, едва ли не разрушил её карьеру.

Более того, цирковая актриса, выступающая в жанре эквилибристики, чуть не погибла при работе над картиной. Чрезвычайное происшествие случилось во время съёмки сцены с летающим гробом. Поднятый с помощью специальных средств реквизит мог покалечить молодую актрису, и только чудом ей удалось избежать травм.

Но и на этом негативное влияние “Вия” на жизнь восходящей звезды советского кино не закончилось. Внезапно Наталья Варлей начала получать отказы от других режиссеров. Долгое время она не могла найти работу, кроме того, у артистки значительно ухудшилось состояние здоровья. Интересно, что “жертвой” фильма стала и сама церковь, в которой снимали “ужастик”. Спустя некоторое время она по не установленным причинам сгорела.

Стоит отметить, что и новая версия знаменитого хоррора, вышедшая в 2014 году, также не избежала участи “проклятого” фильма. В 3D-варианте экранизации повести снимались Нина Русланова и Игорь Жижкин. Как и остальные участники проекта, они постоянно чувствовали, будто за ними кто-то наблюдает. Русланова слышала непонятные голоса и видела призраков, из-за чего отказалась жить в замке, снятом для создания киноленты. Исполнитель же роли Дороша потерял сознание, как только надел в первый раз костюм.


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