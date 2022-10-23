Дарья Мороз удивила рецептом семейной закуски: Баклажанная мазюка

Знаменитость раскрыла детали кулинарного изыска в программе

“Смак” еще в 2015 году, когда Константин Богомолов был ее законным

супругом. Увлекала своего мужа Дарья Мороз не только красотой и обаянием.

Свекровь Ольга Георгиевна научила ее готовить “баклажанную мазюку”,

чтобы угодить всей семье. Рецепт отличается простотой, а состав закуски полезными

свойствами.

Ингредиенты:

Баклажаны — 4 штуки;

Лук репчатый — одна не очень крупная луковица;

Помидор спелый — один не очень крупный плод;

Масло подсолнечное;

Соль — по вкусу;

Зелень — укроп и кинза.

Дарья Мороз предупреждает, что из утвари нам понадобится

сковорода, а из техники мясорубка.

Способ приготовления:

Избавляем баклажаны от зеленых краев, а затем каждый плод

нарезаем вдоль на две части. Выкладываем их на разогретую с маслом сковороду и

накрываем крышкой. Нужно, чтобы овощи попарились изнутри, но не поджарились. По

мере готовности переворачиваем их другой стороной.

Далее, как и Дарья Мороз, очищенный сырой лук и крупно

порезанный сырой помидор вместе с готовыми кабачками измельчаем в мясорубке.

Полученную жидкую смесь подсаливаем, добавляем туда зелень и мешаем.

Вот и все! Наша “баклажанная мазюка” готова.

Актриса полагает, что блюдо не похоже на икру, поэтому называет его шутливо,

по-семейному.

Дарья Мороз рекомендует подавать закуску с тостами —

ломтиками хлеба, подрумяненными на масле. В прошлом Константин Богомолов с

удовольствием уплетал лакомства любимой и этот рецепт пользовался

популярностью.