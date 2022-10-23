Дарья Мороз удивила рецептом семейной закуски: Баклажанная мазюка
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Знаменитость раскрыла детали кулинарного изыска в программе
“Смак” еще в 2015 году, когда Константин Богомолов был ее законным
супругом. Увлекала своего мужа Дарья Мороз не только красотой и обаянием.
Свекровь Ольга Георгиевна научила ее готовить “баклажанную мазюку”,
чтобы угодить всей семье. Рецепт отличается простотой, а состав закуски полезными
свойствами.
Ингредиенты:
Баклажаны — 4 штуки;
Лук репчатый — одна не очень крупная луковица;
Помидор спелый — один не очень крупный плод;
Масло подсолнечное;
Соль — по вкусу;
Зелень — укроп и кинза.
Дарья Мороз предупреждает, что из утвари нам понадобится
сковорода, а из техники мясорубка.
Способ приготовления:
Избавляем баклажаны от зеленых краев, а затем каждый плод
нарезаем вдоль на две части. Выкладываем их на разогретую с маслом сковороду и
накрываем крышкой. Нужно, чтобы овощи попарились изнутри, но не поджарились. По
мере готовности переворачиваем их другой стороной.
Далее, как и Дарья Мороз, очищенный сырой лук и крупно
порезанный сырой помидор вместе с готовыми кабачками измельчаем в мясорубке.
Полученную жидкую смесь подсаливаем, добавляем туда зелень и мешаем.
Вот и все! Наша “баклажанная мазюка” готова.
Актриса полагает, что блюдо не похоже на икру, поэтому называет его шутливо,
по-семейному.
Дарья Мороз рекомендует подавать закуску с тостами —
ломтиками хлеба, подрумяненными на масле. В прошлом Константин Богомолов с
удовольствием уплетал лакомства любимой и этот рецепт пользовался
популярностью.
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