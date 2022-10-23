Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел города Золотое и поселка Новоайдар в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

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23.10.2022, 6:13, Новости дня
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Золотое и поселок Новоайдар в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 01.15 со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел по населенному пункту Золотое с применением РСЗО HIMARS.

Позже представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 02.50 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS.

Напомним, в воскресенье ночью ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР из американской РСЗО HIMARS. Украинское вооруженные формирования также обстреляли город Макеевка в ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм. Накануне в МИД РФ предупредили о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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