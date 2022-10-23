В Роскосмосе сообщили о выводе на орбиту трех спутников «Гонец-М» и космического аппарата «Скиф-Д»
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Запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный спутники «Гонец-М» и космический аппарат «Скиф-Д» выведены на орбиту, сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации сообщили об успешном отделении космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д» от разгонного блока, передает ТАСС.
Накануне ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и космическим аппаратом «Скиф-Д», запускаемым по программе «Сфера», стартовала с космодрома Восточный.
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