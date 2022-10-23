 

Советник главы ЛНР Сорока: ВСУ нередко убивают на поле боя раненых пленных из-за нежелания тратить время на медпомощь

23.10.2022, 6:13, Новости дня
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Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, сообщила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя освобожденными из украинского плена военнослужащими Народной милиции ЛНР.

По словам советника главы Луганской Народной Республики, один из освобожденных из украинского плена военнослужащих рассказал, что если в процессе пленения человек оказывается ранен, то превалируют случаи, когда его просто убивают, чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь и избежать проблем при транспортировке, передает РИА «Новости».

Накануне обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками без шевронов и опознавательных знаков в обмундировании ВСУ «натовской» расцветки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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