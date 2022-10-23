Самые популярные новогодние туры по России

Туроператоры сообщили, что Россия является лидером по предварительным бронированиям путевок на зимние каникулы, и представили рейтинг самых популярных новогодних направлений. Эксперты также озвучили примерную стоимость зимнего отдыха в том или ином регионе.

Так, на первом месте оказалась Карелия, куда можно отправиться 31 декабря на четыре дня из Санкт-Петербурга. Стоимость путевки для двух взрослых и ребенка составляет почти 60 тысяч рублей. Гости смогут попробовать местные блюда, настойки на ягодах, познакомиться со сказочными героями и посмотреть на фейерверки.

Второе место у Великого Устюга. Туда отправляется специальный поезд из Москвы 23 декабря на две ночи. Стоимость путевки для одного человека – 26 тысяч рублей. Если выезжать из Санкт-Петербурга (тоже на поезде), путевка обойдется минимум в 31 тысячу рублей.

Третье место сразу у двух российских городов. В Костроме можно отдохнуть почти за 12 тысяч рублей, а в Саранске – почти за 19 тысяч. Недавно в столице Мордовии открылась резиденция местного Деда Мороза – Якшама Атя.

Если говорить о странах, то самым популярным (после России, конечно) направлением на период зимних каникул является Турция. Стоимость новогодних туров в эту страну разнится. Семья из России потратит на такую путевку в среднем 130 тысяч рублей.