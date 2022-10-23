 

Глава Николаевской областной военной администрации Ким объявил в регионе воздушную тревогу

23.10.2022, 3:30, Новости дня
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Воздушная тревога объявлена в субботу вечером в Николаевской области Украины, сообщил глава подконтрольной Киеву Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Как сообщил Ким, воздушная тревога объявлена на территории всей Николаевской области, передает ТАСС.

В субботу мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей покинуть город и не возвращаться до завершения активных боевых действий на Украине, а оставшимся горожанам сделать запасы воды и еды на неделю.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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