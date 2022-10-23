 

МВД ЛНР задержало жителя Лисичанска за передачу СБУ данных о местах дислокации и передвижении военнослужащих республики

23.10.2022, 3:30, Новости дня
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Сотрудники правоохранительных органов ЛНР задержали жителя Лисичанска за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных о местах дислокации и передвижении военнослужащих республики, сообщил представитель силовых структур региона.

В силовых структур ЛНР сообщили, что правоохранительными органами Луганской Народной Республики задержан уроженец Лисичанска Денис Мащенко, завербованный сотрудниками СБУ, в интересах которой он собирал и передавал сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ДНР и воюющих против украинских националистов ополченцах. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

Напомним, 1 октября в Херсоне задержали наводчика ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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