Мнение: Кто в Китае без намордников

Все постят новость из жизни гигантского термитника – то есть Китая. Мне противна эта явно античеловеческая цивилизация, поэтому особо не вникаю – но обратил внимание на одну из фоток, которыми сопровождаются репортажи. На фото – служители партийного культа выводят предыдущего генсека компартии Китая из зала прямо в пыточные подвалы, там же рядом Синь Цзиньпин (кличка Винни-Пух) и еще какой-то партийный бонза.

Что поразило: даже в “народном” Китае, в котором к тому же “борьба с ковидом” приняла характер репрессивного религиозного культа – наблюдается то же явление, как и во всем мире в период господства ковидобесия: “элита” ходит без намордников, прислуга – только в намордниках. Так было в США, так было в Европе, так было в России (знаменитые фотки, когда, скажем, идет с “босым лицом” Собянин, а кругом вся челядь – только в намордниках).

И вот – в Китае, нагляднее некуда: трое бонз – все без масок, двое охранников – в масках. И это при том, что весь Съезд Цзиньпин “боролся с оппозицией”, доказывая, что весь Китай должен быть в локдаунах и в масках, поскольку “ковид невероятно опасен!” Опасен-то опасен – но сам партбосс, очевидно, всю его “опасность” ни в грош не ставит. Видимо, он сверхчеловек. А прислугу это не касается – они обычные черви, не должны даже в мыслях позволять себе хотя бы приспустить намордник.

Удивительно лживая и античеловеческая азиатчина… которая, впрочем, сейчас везде.