Мнение: О невосполнимой утрате России… Это — конец?

Много разных философских школ считают, что роль единственной, пусть и «великой», личности в Истории переоценивать не стоило бы. Может быть, это и так — и любой человек при всей его свободе собственной воли выполняет необходимую роль, отведённую то ли Божественным промыслом, то ли объективным историческим процессом. Пусть так, но…

Россия понесла действительно невосполнимую утрату. Её бессменный — или, точнее, несменяемый — лидер, её президент Владимир #Путин… приложил к этому свою президентскую руку. Или даже стал главным «виновником» этой утраты.

Которую вряд ли смогут восполнить его преемники.

Сейчас, когда завершился XX съезд Компартии Китая, «съезд победителя», коим стал действующий председатель КНР, тов. Си Цзиньпин, об этом уже можно говорить с полной уверенностью, безо всяких условностей. На всекитайском собрании коммунистов «товарищ Си» выступил с программной речью, где поставил задачи на ближайшие 10 лет. И учитывая полный разгром внутрипартийной оппозиции, включая прилюдный вывод под белы руки бывшего лидера страны Ху Цзиньтао из президиума прямо на съезде КПК, всё это будет реализовано под недрёманным оком победителя.

Но что же такого он сказал?

Вот главное в докладе. «Будет всесторонне укреплена система национальной безопасности и наращен соответствующий потенциал, в основном будет осуществлена модернизация национальной обороны и вооружённых сил. Приоритетом для государства станет задача к 2027 году сделать Народно-освободительную армию Китая одной из сильнейших в мире. После того, как эта модернизация будет в основном осуществлена, КПК будет продолжать бороться за то, чтобы превратить #Китай в модернизированную социалистическую державу, которая будет лидировать в мире по совокупной национальной мощи и международному влиянию».

Вроде бы, «ничего нового». Но…

Китай чётко обозначил притязания стать «первым номером» в мире по всем показателям, включая военный, экономический, технологический и даже культурный. Стать главной сверхдержавой. И в такой конфигурации мир с неизбежностью вновь становится ареной борьбы двух конкурирующих систем, двух миропроектов. Социализима с китайской спецификой и капитализма с американской. Третьего не дано. И мир снова становится биполярным.

Но это также хоронит все притязания России на «многополярность». И на статус одного из центров силы, на ранг сверхдержавы хоронит тоже. Ну и попутно «вторая #армия мира» тоже становится достоянием истории. Очень быстро…

Обидно, да?

А если бы у России все эти 20+ лет был другой лидер или даже — другие лидеры?

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