 

Как начать копить деньги: простые советы от экономиста

23.10.2022, 2:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно ВЦИОМ представил результаты очередного опроса россиян. В этот раз специалисты центра выяснили, что у 51% жителей России нет накоплений. В основном, денежные средства откладывают люди пожилого возраста и те, кому от 45 до 59 лет. Так что советы о том, как начать копить деньги, больше будут полезны молодым.

По словам экономиста Владимира Косого, для того, чтобы начать откладывать денежные средства, необходимо в первую очередь поставить себе эту задачу четко и объяснить самому себе, что эта часть дохода останется нетронутой до действительно важного момента. Эксперт напомнил, что во многих банковских приложениях есть автоматическое списание определенной суммы денег для ее перевода на депозитный счет.

“Основная идея именно с психологической точки зрения. Например, человек говорит, что у меня зарплата не 80 тысяч рублей, а 75 тысяч, а пять тысяч, это внутрисемейный пенсионный фонд или подоходный налог”, – сказал Косой.

Покупка акций или валюты – еще один способ хранения денежных средств. Экономист отметил, что многие инвесторы с большими доходами рекомендуют хранить в долларах или евро не все деньги, а только часть. Занимаясь инвестированием в акции или покупая валюту, стоит помнить о риске, ведь “макроэкономические тренды могут взять другое направление”. Так что это не самый надежный способ начать копить деньги.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.22 / Мнение: Модели Просвещения альтернативы нет

09.06.22 / Мнение: Америка против США, Африканский союз за Россию, Болгария и Черногория против России

26.11.21 / Она мечтала иметь нормальную семью: как суровая мать лишила красавицу Брук Шилдс детства

18.02.22 / Володин обвинил Запад в двойных стандартах в ситуации с геноцидом на Украине

18.12.21 / Мнение: История экологии в картинках

19.05.22 / Ну и что теперь делать летом? – Личное мнение

26.06.22 / Врио Комтранса Енокаев преуменьшил масштабы вызванных транспортной реформой проблем

24.04.22 / Загадка старинных часов: что скрывают ж/д вокзалы Сочи и Симферополя

14.08.20 / Крисси Тейген и Джон Ледженд объявили о третьей беременности необычным способом

19.05.21 / Unbounce препятствует Snazzy.ai добавить автоматический копирайтинг на платформу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика