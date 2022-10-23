CBS News – детские госпитали в США переполнены из-за респираторного вируса

Во многих городах в США наблюдается резкий всплеск заболеваний респираторным вирусом среди детей, пишет CBS News. Некоторые клиники сообщают о переполненных палатах интенсивной терапии. Отмечается, что от этого вируса нет вакцины и текущая вспышка нетипична: обычно такие заболевания выходят на пик зимой.

Мы начинаем с важных новостей о здоровье для семей: в последние несколько недель по стране наблюдается тревожный рост заболеваний среди маленьких детей. И это не коронавирус, это респираторный вирус. Госпитали в 33 штатах сообщили о значительном росте случаев заболеваний детей, страдающих респираторными вирусами. За последний месяц в двадцати пяти штатах число случаев заражений респираторным вирусом более чем удвоилось, что оказывает давление на больницы.

Некоторые клиники настолько перегружены, что там не хватает коек. В Коннектикуте даже раздумывают о привлечении национальной гвардии. Сегодня вечером у нас много новостей, начнёт корреспондент CBS Омар Виллафранко, добрый вечер, Омар.

ОМАР ВИЛЛАФРАНКО, корреспондент CBSNews: Добрый вечер. Сегодня госпитали от Техаса до Коннектикута бьют тревогу. Палаты интенсивной терапии заполняются пациентами с респираторным вирусом. Вакцины для него нет, и врачи готовятся к тяжёлой зиме.

В детском медицинском центре Коннектикута врачи ошеломлены ростом случаев заболевания респираторным вирусом. Доктор Джон Бронкото говорит, что все палаты интенсивной терапии заняты.

ДЖОН БРАНКАТО, глава департамента неотложной помощи медицинского центра Коннектикута: Мы помещаем пациентов на койки в коридорах, мы используем ортопедические комнаты, используем другие помещения настолько, насколько возможно.

Заражения респираторным вирусом обычно выходят на пик к декабрю и длятся до середины февраля, однако в этом месяце в клиниках фиксируют больше заражений респираторным вирусом, чем любым другим ОРВИ или ковидом.

ДЖОН БРАНКАТО: Многие пациенты, которых мы сейчас осматриваем, чувствуют себя плохо, поэтому им нужно немедленное обследование.

Дальше на юг почти половина коек интенсивной терапии в детском госпитале имени Кука в техасском Форт-Уэрте заполнены пациентами с респираторным вирусом. Их лечит доктор Дэниел Гузман.

ДЭНИЕЛ ГУЗМАН, врач детского госпиталя имени Кука: Нам предстоит трудная зима. Мы уже зафиксировали значительный всплеск заражений за последние несколько недель: более 550 пациентов с респираторным вирусом в день.

4-х месячная Линди находится на интенсивной терапии. Её родители Зои и Джефф Грин привезли её в клинику неотложной помощи, опасаясь, что у их ребёнка не просто обычная простуда.

ЗОИ ГРИН: Я подумала, что что-то не так, это не нормально. Она горячая и вялая, и всё это из-за простуды.

Симптомы респираторного вируса похожи на простуду, но врачи говорят, что родители должны обращать внимание на признаки респираторных затруднений: к примеру, раздуваются ли у ребёнка ноздри при дыхании, или из кожа втягивается к рёбрам.

ДЭНИЕЛ ГУЗМАН: Если ваш ребёнок начинает тяжелее или быстрее дышать, если их голова подпрыгивает, то вызовите педиатра.

Джерри Эйкерс привела своего 19-месячного сына обратно в клинику, после того как его симптомы респираторного вируса ухудшились.

ДЖЕРРИ ЭЙКЕРС: Нужно доверять своим материнским инстинктам, поскольку мы уже были здесь в понедельник, но мои инстинкты сказали мне, что нужно вернуться.

Омар Виллафранко снова с нами. Трудно смотреть на то, как страдают эти дети. Что нужно делать их родителям?

ОМАР ВИЛЛАФРАНКО: Врачи советуют пациентам сделать вакцину от гриппа. Она не предотвратит заболевание, но может сделать симптомы более мягкими, что, в свою очередь, поможет избежать визита в переполненные палаты клиник.

Дата выхода в эфир: 22 октября 2022 года