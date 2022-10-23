Handelsblatt – инфляция перечёркивает планы бундесвера по перевооружению

Программа по перевооружению бундесвера подлежит масштабным сокращениям, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, основной причиной сокращений становится инфляция: из-за неё дорожают запланированные закупки.



AP

Правительство ФРГ вынуждено значительно сокращать программу по перевооружению бундесвера, пишет Handelsblatt, ссылаясь на источники из промышленных и политических кругов. Сокращения в первую очередь касаются проектов в сфере военно-воздушных и военно-морских сил.

Как отмечает издание, причиной сокращений становится инфляция, из-за которой дорожают потенциальные закупки. Кроме того, в Счётной палате ФРГ отметили, что затраты на перечисленные в плане перевооружения проекты превышают выделенные правительством €100 млрд.

В результате, под риск сокращения попали проект нового корвета K130, новый боевой самолёт «Еврофайтер», новые фрегаты и новые САУ, которые должны были стать заменой тем, что были переданы Украине, пишет Handelsblatt. Что касается закупок американских самолётов F-35, то отказываться от них Берлин не собирается, однако под вопросом может быть итоговое количество машин: изначально оговаривалось число в 35 самолётов, однако эта цифра была при курсе доллара 1,1 к евро. Теперь же доллар усилился, что делает импорт из США дороже.

Один из немецких политиков также сообщил, что постепенно сокращается количество новых БМП «Пума», на которые было выделено €304 млн. Представители немецкой оборонной индустрии жалуются на то, что выделенных правительством 100 миллиардов евро на перевооружение не хватает. Как пишет издание, ссылаясь на слова одного из менеджеров оборонной индустрии, для удовлетворения потребностей бундесвера потребуется сумма в два раза больше.