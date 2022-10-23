 

Российский боец ММА Ислам Махачев завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе

23.10.2022, 2:05, Новости дня
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев в субботу победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок состоялся на турнире UFC в Абу-Даби и завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. Махачев стал вторым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе после Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.

После победы над Оливейрой и завоевания титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Махачев поблагодарил Хабиба Нурмагомедова и его отца. Он также отметил, что я готовился к этому моменту всю свою жизнь, с самого детства, и невероятно много работал.

Махачеву 31 год, он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба Нурмагомедова. На его счету теперь 23 победы и одно поражение, которое он потерпел в 2015 году. В послужном списке 33-летнего Оливейры 33 победы и девять поражений. Оливейра выступает в UFC с 2010 года, он владел чемпионским поясом с декабря 2021 года.

Напомним, 25 октября 2020 года житель России Хабиб Нурмагомедов в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе объявил о завершении карьеры. В июле 2020 года у Хабиба Нурмагомедова умер отец и тренер – Абдулманап Нурмагомедов.

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