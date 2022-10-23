Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Макеевки из артиллерии стандартного для НАТО калибра 155 мм

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23.10.2022, 2:05, Новости дня
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Вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике из артиллерии стандартного для НАТО калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, с 00.00 воскресенья украинские войска выпустили по городу не менее 16 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, стандартного для стран НАТО. При этом обстрел Макеевки начался еще в субботу вечером.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией из-за Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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