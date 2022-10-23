Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел города Сватово в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

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23.10.2022, 2:05, Новости дня
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Вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 00.30 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о приближении Запада к опасной черте прямого военного столкновения с Россией из-за Украины. Во вторник издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс выразил уверенность, что Украина не продержится и месяца без военной помощи США и НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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