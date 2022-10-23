День Евлампия: народные приметы 23 октября 2022 года

ИСТОРИЯ

По церковным документам

мученики Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. По приказу императора

Максимиана на всех христиан начались гонения, а ослушавшихся следовало избивать

и казнить. Евлампий лишь посмеялся над указом.

Жестокий

император весел арестовать христианина. Во время суда Евлампия призывали отречься

от веры, но он стойко держался. Узнав о суде над братом, Евлампия сама объявила

себя христианкой. Ее подвергли тем же пыткам, после чего обоих бросили в

раскаленную печь. Но огонь не причинил им вреда, так как Господь охранял их.

ТРАДИЦИЯ

В этот период

крестьяне начинали освещать дома лампами, так как дни становились короче и

холоднее.

Знахари собирали

траву руту, чтобы защитить детей от болезней.

Обращали внимание

на месяц — куда показывают рога, оттуда подует ветер. Если на север, значит

ждать холодного ноября.

Но если мороз не

ударил еще, то и следующие четыре недели будут теплыми.

А опадающие

листья ивы сулят раннюю зиму.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

23 ОКТЯБРЯ

В эту дату не

играли свадьбу, не венчались, иначе брак будет несчастливым.

Новые вещи не

покупали, чтобы не испортились раньше срока.

Запрещалось

употреблять крепкие напитки.