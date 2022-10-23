 

День Евлампия: народные приметы 23 октября 2022 года

23.10.2022, 1:10, Разное
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ИСТОРИЯ

По церковным документам
мученики Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. По приказу императора
Максимиана на всех христиан начались гонения, а ослушавшихся следовало избивать
и казнить. Евлампий лишь посмеялся над указом.

Жестокий
император весел арестовать христианина. Во время суда Евлампия призывали отречься
от веры, но он стойко держался. Узнав о суде над братом, Евлампия сама объявила
себя христианкой. Ее подвергли тем же пыткам, после чего обоих бросили в
раскаленную печь. Но огонь не причинил им вреда, так как Господь охранял их.

ТРАДИЦИЯ

В этот период
крестьяне начинали освещать дома лампами, так как дни становились короче и
холоднее.

Знахари собирали
траву руту, чтобы защитить детей от болезней.

Обращали внимание
на месяц — куда показывают рога, оттуда подует ветер. Если на север, значит
ждать холодного ноября.

Но если мороз не
ударил еще, то и следующие четыре недели будут теплыми.

А опадающие
листья ивы сулят раннюю зиму.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
23 ОКТЯБРЯ

В эту дату не
играли свадьбу, не венчались, иначе брак будет несчастливым.

Новые вещи не
покупали, чтобы не испортились раньше срока.

Запрещалось
употреблять крепкие напитки.


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