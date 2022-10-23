“Элегантное создание”: кот-экстремал стал звездой Сети
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На YouTube набирает популярность видео с участие кота, проявившего экстремальные способности. Словно акробат питомец зале на карниз в квартире и спокойно провисел в таком состоянии, удивляя хозяев.
Животное стало звездой Сети. Пользователи позавидовали способностям кота и написали под видео много забавных комментариев.
“Поистине элегантное создание в своей естественной среде обитания”, – описал необычные кадры Jordan Mcmorris.
Смотреть комментарии → Комментариев нет