 

“Элегантное создание”: кот-экстремал стал звездой Сети

23.10.2022, 1:10, Разное
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На YouTube набирает популярность видео с участие кота, проявившего экстремальные способности. Словно акробат питомец зале на карниз в квартире и спокойно провисел в таком состоянии, удивляя хозяев.

Животное стало звездой Сети. Пользователи позавидовали способностям кота и написали под видео много забавных комментариев.

“Поистине элегантное создание в своей естественной среде обитания”, – описал необычные кадры Jordan Mcmorris.


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