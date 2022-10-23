С чем миксовать трендовые высокие сапоги женщинам небольшого роста: приемы, которые помогут скорректировать силуэт

Осенью этого году в моду вошли сапоги выше колена. Они выглядят очень эффектно и ярко. Но женщины небольшого роста избегают носить такую обувь, опасаясь, что она сделает их визуально еще ниже. Если вы невысокая, то это не означает, что вам следует отказаться от модных трендов. С помощью некоторых приемов вы сможете скорректировать силуэт. В статье мы расскажем, с какой одеждой следует миксовать высокие сапоги женщинам небольшого роста.

Футболка-платье

Вы можете носить высокие сапоги с удлиненной футболкой, напоминающей платье. Она должна прикрывать верхнюю часть обуви. В этом случае сапоги будут похожи на брюки, и вы не будете казаться ниже ростом.

Футболка белого цвета универсальна. Она сочетается с сапогами любого цвета. Вы можете дополнить ее удлиненной курткой, подобранной под тон обуви. Такой комплект не будет укорачивать фигуру.

Каблуки с шортами

На фото ниже вы видите яркие оранжевые сапоги на каблуках. Их оттенок привлекает внимание к остальным предметам гардероба, выполненных в темных тонах.

Короткие шорты открывают верхнюю часть ног, а каблуки зрительно увеличивают рост. Такая комбинация вещей не сделает вас ниже.

Длинное платье с разрезами

Вы можете надеть сапоги с длинным платьем с разрезами, а также дополнить свой образ курткой-американкой. Ваши ноги будут прикрыты, и высокая обувь не сделает вас визуально ниже.

Длинное платье с разрезами особенно красиво смотрится с яркими сапогами. Обувь насыщенных оттенков будет очень популярна в этом сезоне.

Рубашки-поло оверсайз

В последние годы в моду вошли высокие сапоги со складками. Внешне они напоминают джинсы на каблуке. Эту трендовую модель можно сочетать с рубашкой-поло фасона оверсайз. Складчатые сапоги в сочетании с такой одеждой не делают вас ниже ростом.

Желательно отдавать предпочтение рубашкам-поло в вертикальную полоску. Они визуально удлиняют фигуру.

Удлиненный пиджак и плащ

Если вам нравится классический стиль, то наденьте удлиненный пиджак с коротким платьем или костюмными шортами. Вам комплект должен быть одного цвета, например желтого, как на фото ниже.

Сверху наденьте длинный плащ до пят и дополните его высокими сапогами. Комбинация вещей разной длины сделает вас зрительно выше.

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Байкерская куртка

Высокие резиновые сапоги идеально подходят для дождливой осенней погоды. Они позволят вам создать образ в байкерском стиле.

Сочетайте высокие резиновые сапоги с мини-юбкой. Сверху наденьте кожаную куртку. Она должна быть примерно такой же длины, что и юбка. Такой ансамбль придаст вам больше роста и вытянет силуэт.

Жакет с мини-юбкой

На фото ниже вы видите красивый розовый комплект с черной отделкой. Он состоит из жакета и мини-юбки. Образ дополняют высокие темные сапоги на каблуке.

Такой костюм выглядит эффектно и элегантно. Выбирайте длину юбки выше верха сапог. Это визуально удлинит ноги и увеличит рост.

Платье-сарафан из твида

Наденьте поверх блузки или рубашки платье-сарафан из клетчатого твида. Чтобы вытянуть силуэт, выбирайте длину ниже колен. Такая одежда отлично сочетается с высокими сапогами.

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Дополните свой образ классическими золотыми украшениями и маленькой сумочкой-клатчем. У вас получится комплект одежды для всех случаев жизни.

Платье-комбинация

На фото ниже вы видите складчатые блестящие сапоги выше колена. Это одна из модных тенденций осени-зимы 2022 года.

Такая модель сапог предполагает нарядную одежду. Она предназначена для торжественных случаев. Вы можете носить эту обувь с платьем-комбинацией на тонких бретельках.

Дополните свой образ длинным плащом классической модели. Подбирайте его под цвет сапог. У вас получится роскошный вечерний наряд.

Широкие подплечники

Если вы хотите отвлечь внимание от длины ног и роста, то используйте одежду с широкими подплечниками. Тем самым вы добавьте объема в верхнюю часть фигуры и укрупните ее.

Выбирайте пиджаки, куртки, тренчи и плащи с большими подплечниками. Отдавайте предпочтение удлиненным моделям. Они отлично сочетаются с высокими сапогами на каблуках.

Заключение

Даже если ваш рост не превышает 165 см, вы можете смело надевать сапоги выше колен. Главное – подобрать к ним такую одежду, которая визуально вытянет ваш силуэт.

Не сочетайте высокие сапоги с вещами длиной по колено. Это зрительно укорачивает даже длинные ноги. Отдавайте предпочтение либо длинным, либо коротким вещам.