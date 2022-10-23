Грустная музыка полезна для нашего психологического состояния

Что вы делаете, когда вам грустно? Возможно, отправляетесь в поход по магазинам или пытаетесь “заесть” свое горе шоколадом. А еще, когда вам плохо, вы наверняка слушаете грустную музыку. Почему многих словно “тянет” на грустные песни?

Объяснение

Желание послушать грустную песню в плохом настроении имеет смысл. Звучит иронично, но к тому времени, когда вы закончите слушать, вы на самом деле начнете чувствовать себя лучше.

Первое желание, которое появляется, когда у нас все плохо, это спрятать негативные эмоции под ковер, сделав вид, что все нормально, или просто замкнуться в себе, не понимая, где найти выход.

Часто наше окружение либо не хочет, либо просто не знает, как нам помочь. В такой ситуации нам может помочь музыка: слушая ее, мы словно снова набираемся сил и оставляем все плохое позади.

Важная деталь

Согласно исследованиям, людям нравится слушать грустную музыку, когда они чувствуют себя подавленными. Одна из причин подобных действий – наши воспоминания. Мы, люди, склонны ассоциировать такие вещи, как песни, с эмоциями.

Некоторые слушатели предпочитают слушать грустную музыку, которая ассоциируется с прошлыми событиями или людьми из их жизни. С помощью такой музыки они пытаются пробудить свои воспоминания в надежде вернуть утраченное чувство.

Ностальгические воспоминания могут помочь улучшить настроение, особенно когда они связаны с важными событиями в жизни. У слушателей возникает сладко-горькое чувство, когда они вспоминают хорошие времена.

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Музыка отвлекает

Мы ценим любое искусство, порой, привязываясь к тому, что нам нравится. Иногда, для того, чтобы выразить свои чувства по поводу чего-то, идеально подходит именно музыка: текст песни прекрасно описывает то, что мы испытали, и мы словно чувствуем себя причастными. Музыка дает голос нашим эмоциям.

Грустная музыка, как правило, помогает слушателю отвлечься от стрессовых ситуаций. Более того, чем красивее музыка, тем легче сосредоточиться на ней: она словно помогает нам регулировать свое настроение.

Ощущения

Бывают моменты, когда мы слушаем грустную песню и испытываем благоговейный трепет от того, что текст выражает именно те эмоции, которые мы испытываем. Она словно помогает нам идентифицировать себя с нашими собственными эмоциями.

Мы часто сдерживаем отрицательные чувства, будь то печаль или гнев, однако прослушивание грустной музыки помогает нам высвободить их и перестать сдерживать.

Связь с гормонами

Желание послушать грустную музыку во многом связано с нашими гормонами. Так, гормон пролактин призван бороться с психическим напряжением, когда мы находимся в состоянии стресса или депрессии.

В ответ на грустную музыку мозг пытается подготовиться к травмирующему событию, но когда такого события не происходит, мы остаемся с приятными ощущениями, напоминающими эйфорию. Как результат, это помогает перенастроить свое мышление.

Итог

Воспроизведение несчастливых эпизодов в собственной голове помогает нам лучше понять свои эмоции. На самом деле здорово чувствовать грусть в ответ на печальные события, потому что это побуждает нас более ясно думать о своей жизни и о том, как мы можем ее улучшить.