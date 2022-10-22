Мнение: Письмо: “Зафанатели отцовством как пингвины”

Давайте посмотрим в этом письме, как выглядит белое пальто (БП) в имидже.

Как вы помните, БП всегда надевается поверх зеленого винограда (ЗВ), а тот в свою очередь поверх короны.

Видя БП, всегда надо иметь в виду целиком всю конструкцию, иначе ничего в чужом не поймешь и от своего БП не избавишься.

Очень большое БП увидеть легко: человек выделяет желчь по отношению к самым невинным или даже самым хорошим вещам. БП небольшое характерно несоразмерностью пустякового недостатка и уровня злости, увидеть его чуть сложней.

Но в этом письме БП большое.

Еще у автора большая Доярка и большой Штурман формата лошадь-в-короне. Опишите это.

У автора большие проблемы с имиджем, то есть дыра прикрыта короной, корона прикрыта ЗВ, а ЗВ прикрыт БП.

Все как обычно.

И да. Я получаю, но не публикую письма с большим БП, потому что они ядовитые.

Но в данном случае письмо касается участницы конкурса, которая получит сертификат № 1, набрав больше всех голосов. Чтобы задеть ее ядом, автору письма пришлось бы высоко тянуться, а ей сначала нужно из ямы выбраться. И мы поможем.

Разберите все претензии автора как части ее БП, ЗВ и короны. Но подробно разберите, а не просто “это БП”, это и без вас понятно.

rosa_way

Уважаемая Эволюция, здравствуйте. Читаю Ваш жж пятый год, но сейчас я смотрю на фото конкурсной работы по имиджу ‘1. Барон Анна’ , и глядя чувствую физические приступы тошноты, мне стало так жалко эту женщину, показалось что её обманули, её образ испортили, убрали всё живое и сочное, она стала выглядеть старой доходягой, голова на шее повисла, в томном взгляде мне видятся щипцы.

Многим читателям этот новый образ нравится, он лидирует по голосам, неужели это правда? Значит я вижу настолько искаженно?

Моя внешность тоже близка к типу Облако, и стиль как на первом фото (до изменений), я делаю незаметный макияж как будто его нет, и не ношу украшений (максимум – это серьги как точки), словно украшения=нужда, и мне стыдно, что кто-то увидит, что я специально делаю себя симпатичней, значит хочу паразитировать на мужчинах, а это наихудший стыд. Но при этом я очень любуюсь мужчинами, которые красуются, наряжаются, носят украшения. И они тоже меня любят, или себя моими глазами. Мне 38 лет, 3 детей, но я хочу ещё детей, хотя бы двоих, но сейчас я одна с ребенком и чувство взрывающихся часиков не покидает. Оба бывших мужа зафанатели отцовством как пингвины, но во мне видели только зеркало, как мне кажется.

Мне бы очень хотелось узнать, можно ли стать гармоничнной, ничего кардинально не меняя и не делая из себя куклу.

Спасибо, Эволюция.